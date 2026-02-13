Fratelli d’Italia, Giovanni Calabrese coordinatore della fase elettorale a Reggio Calabria

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Calabria, Wanda Ferro, rende noto che, a seguito delle proposte pervenute dai dirigenti del territorio reggino, si è deciso in maniera unitaria di affidare a Giovanni Calabrese il compito di coordinatore della fase elettorale in vista delle importanti sfide che attendono il partito nella città di Reggio Calabria.

“Una scelta – dice Wanda Ferro – maturata al termine di un confronto serio e costruttivo, che ha visto la piena condivisione della dirigenza territoriale, nella convinzione che Giovanni Calabrese saprà guidare con equilibrio, determinazione e capacità organizzativa una fase decisiva per il futuro di Reggio Calabria. L’unità e lo spirito di collaborazione mostrato dalla classe dirigente reggina saranno determinanti per il rilancio dell’azione politica di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile, radicata e vincente per la crescita di un territorio strategico per l’intera Calabria”.