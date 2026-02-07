Frana sulle Madonie sulla Sp 119, interrotta la strada tra Polizzi e Piano Battaglia

“Purtroppo l’ennesimo frana verificatosi sulla strada provinciale 119 sferra un ulteriore e durissimo colpo alla già precaria transitabilità viaria delle Madonie, isolando Polizzi Generosa e rendendo ancora più fragile l’area di accesso a Piano Battaglia, proprio nel momento in cui l’intero apparato istituzionale collaudato e messo in opera per la stagione invernale (provincia, comuni, forze dell’ordine) aveva cominciato a produrre risultati concreti e positivi”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi.

“Mercoledì dopo la segnalazione delle guardie forestali ho riportato alla direzione viabilità della città Metropolitana di Palermo il cedimento e lo scivolamento della sede stradale nel tratto chilometrico in prossimità del bivio di Portella Colla. Ho emesso l’ordinanza di chiusura della viabilità. L’ordinanza si aggiunge alle altre due tuttora vigenti da oltre un ventennio: la prima relativa al tratto compreso tra il chilometro 3 e il chilometro 5 per rischio caduta massi; la seconda dal chilometro 1,7 al chilometro 3 per dissesto della sede stradale. Questo ulteriore evento, verificatosi a seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno visto il territorio di Polizzi Generosa ricompreso in zona rossa dagli avvisi di allerta meteo diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, rappresenta un vero e proprio colpo di grazia, che genera sconforto e arreca un grave danno all’economia dell’intero territorio”, conclude il primo cittadino.