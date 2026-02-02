Frana Niscemi, Schifani: “nessuno tornerà nelle case della zona rossa”

“Nelle case di Niscemi che si trovano in zona entro i 50 metri dal costone crollato, non rientrerà più nessuno: o crolleranno da sè o saranno rase al suolo“. L’ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. “Stiamo valutando come affrontare la situazione, aspetto di avere una relazione del sindaco sul numero di immobili sfitti per una provvisoria trasmigrazione di chi ha perso la casa“.

Tra le ipotesi condivisa dal governatore quella di espandere l’urbanizzazione di Niscemi verso le aree messe a disposizione dal Comune di Gela e diversa dal progetto di una new town, idea quest’ultima per cui il governatore si è detto “contrario”. “Non ritengo – ha sottolineato Schifani – che ci sia l’esigenza di un provvedimento ad hoc per Niscemi che è stata inserita all’ultimo minuto nell’ordinanza sui danni del ciclone Harry. Avere una seconda ordinanza significherebbe creare delle duplicazioni, io sono più per la semplificazione“.