Frana Niscemi: oltre 1.000 sfollati chiedono ricollocazione in nuovi alloggi

Sono in totale 1.032 i cittadini di Niscemi (Caltanissetta) interessati alla ricollocazione in un alloggio. Sono 454 le domande di contributo presentate. Lo ha comunicato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti nel corso della riunione quotidiana, ieri sera, coordinata dalla prefettura di Caltanissetta per la frana che ha sconvolto il paese. Il numero degli sfollati non varia, sono 1.539. Ammonta a 964 il numero degli interventi di accompagnamento condotti dai vigili del fuoco nelle abitazioni in zona rossa, per consentire ai proprietari di prendere il necessario.

Ieri, sono state 60 le attività di accompagnamento. Lunedì inizieranno le operazioni di recupero nel fronte frana, tra i trenta e i cinquanta metri. Oggi, saranno completate le operazione per il bypass stradale tra la sp10 e la sp12, chiuse a causa della frana. Il quarto reggimento guastatori dell’esercito ha ultimato i lavori. La regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria potrà essere aperta solo dopo l’asciugatura della pavimentazione, così da permettere la bitumatura.

Nel corso della riunione coordinata dalla prefettura, è stato indicato che i lavori, in questo caso, sono previsti per l’inizio della prossima settimana. Per la sp11, unica arteria viaria al momento aperta, è in corso uno studio preliminare da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta, seguirà la vera e propria progettazione con il coinvolgimento di Anas.