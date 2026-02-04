Frana Niscemi, Musumeci: “già dal 2005 i tecnici dicevano che era impossibile fermarla”

“I preoccupanti pareri dei tecnici della Cts già nel 2005 recitano il De Profundis e dicono: ‘il complesso franoso di Niscemi ha dimensioni e caratteristiche tali da rendere impossibile pensare a interventi finalizzati alla stabilizzazione definitiva dei versanti’, come per dire: non possiamo bloccare più la frana. Siamo nel 2005. Ascoltando in questi giorni testimoni e leggendo alcuni particolari sulla stampa, credo di poter dire che tutte le istituzioni in questa triste storia debbano sentirsi coinvolte“. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa al Senato sugli eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

Musumeci: “a giorni integrazione risorse a regioni colpite dal maltempo”

“Il governo Meloni nei prossimi giorni provvederà a integrare alle tre regioni interessate” dal maltempo “le risorse che dovranno consentire gli interventi nel più breve tempo possibile e con la migliore qualità possibile. Si tratterà di un provvedimento interministeriale il cui finanziamento prescinde dai fondi per l’emergenza nazionale che dovessero essere integrati“. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa al Senato sugli eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

“Intanto con le prime risorse erogate, i commissari delegati possono procedere all’affidamento degli incarichi per i progetti delle opere danneggiate e da ricostruire – prosegue – Alcune opere meno impegnative potrebbero essere realizzate nello spazio di pochi mesi, altre richiederanno più attenzione e più tempo“.