Frana Niscemi, Musumeci al Senato: “non farò da copertura a chi doveva intervenire dal 1997”

“Ho il diritto e il dovere di respingere con fermezza la rappresentazione che isola strumentalmente un singolo passaggio negli ultimi tre mesi del mio mandato, dal maggio all’agosto del 22, quando cioè sarebbe stato a me notificato, ed è stata notificato, l’esito del Pai con R4“, il rischio più elevato, a Niscemi, “di una parte di quel fronte franoso tentando così di coprire un quarto di secolo di inerzie, omissioni e sottovalutazioni di altri“. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa al Senato sugli eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

“Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni – aggiunge – ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale dopo il 1997 di intervenire per mettere in sicurezza quel territorio e non lo ha fatto”.