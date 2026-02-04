Frana Niscemi, Musumeci al Senato: “non farò da copertura a chi doveva intervenire dal 1997”

Informativa al Senato della Repubblica sugli eventi meteo in Sicilia, Calabria e Sardegna: il ministro respinge le accuse legate agli ultimi mesi da governatore e punta il dito contro “25 anni di inerzie e omissioni” sulla messa in sicurezza del territorio di Niscemi

musumeci
Foto di Fabio Frustaci / Ansa

Ho il diritto e il dovere di respingere con fermezza la rappresentazione che isola strumentalmente un singolo passaggio negli ultimi tre mesi del mio mandato, dal maggio all’agosto del 22, quando cioè sarebbe stato a me notificato, ed è stata notificato, l’esito del Pai con R4“, il rischio più elevato, a Niscemi,di una parte di quel fronte franoso tentando così di coprire un quarto di secolo di inerzie, omissioni e sottovalutazioni di altri“. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso dell’informativa al Senato sugli eventi meteorologici che hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

“Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni – aggiunge – ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale dopo il 1997 di intervenire per mettere in sicurezza quel territorio e non lo ha fatto”. 

