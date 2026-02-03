Frana Niscemi, il sindaco: “troppo pericoloso il recupero dei libri della biblioteca Marsiano”

“Il recupero dei 4 mila libri, in questa fase, è pericolosissimo. Tra l’altro sono sistemati in uno scantinato, in una stanza della biblioteca che è in bilico sul ciglio della frana. Quando l’emergenza cesserà – ha aggiunto il primo cittadino – se sarà possibile recuperare qualcosa, di comune accordo con vigili del fuoco e protezione civile, lo faremo. Tutto dovrà essere eseguito in sicurezza“. Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, sull’appello lanciato dalla scrittrice e giornalista Stefania Auci, sostenuto da altri esponenti della cultura, di salvare la biblioteca privata Angelo Marsiano, che custodisce oltre 4mila libri di storia siciliana, che si trova nella zona rossa della frana.