Frana Niscemi, il sindaco: “basta ‘Niscemologi’, siamo una comunità laboriosa”

“C’è una cosa che mi dà fastidio: oggi tutti commentano, sono tutti ‘Niscemologi'”. E la “riflessione personale” del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, affidata a un video postato su Facebook. “Noi – ha aggiunto il primo cittadino – siamo una comunità di 25mila abitanti. Siamo una città laboriosa. Abbiamo fatto dei calcoli con dei tecnici: Niscemi e il suo indotto produce un miliardo di euro l’anno. Quindi, chi ci definisce un piccolo Comune prima studi e approfondisca la questione perché le cose non dette bene fanno male“.

Il sindaco contesta anche le affermazioni di “case abusive a Niscemi“. “Il nostro centro storico – afferma – è ripreso in una mappa di 300 anni fa che si trova in un palazzo storico di Palermo. Niscemi è stata fondata da una famiglia storica, quella dei Branciforte. Se qualcuno vuole parlare di Niscemi lo faccia pensando a chi soffre e a chi ha dovuto abbandonare la propria casa e i ricordi più cari“.