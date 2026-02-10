Frana Niscemi, Ciciliano: “tutti i dati sulla frana saranno trasmessi a Meloni”

Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è a Niscemi per un sopralluogo nel paese sconvolto dalla frana. Ciciliano sta partecipando a una riunione al Centro operativo comunale, anche con il sindaco, Massimiliano Valentino Conti, per fare il punto sulle azioni in corso.

Ciciliano: “a Niscemi fascia inabitabilità fino a 50 metri dal precipizio”

“La fascia da zero a 50 metri a ridosso del limite della frana non sarà più abitata. Sono in corso valutazioni sulle altre due fasce per capire se i residenti potranno rientrare nelle loro case. Attendiamo dati di due studi satellitari“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a Niscemi.

Cicicliano: “la croce caduta a Niscemi sarà recuperata e restaurata”

“La croce caduta sarà recuperata e restaurata, lo abbiamo deciso insieme al sindaco Massimiliano Conti“. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a Niscemi, dopo il crollo, avvenuto ieri, della croce in pietra simbolo di resistenza e speranza.

Niscemi, Ciciliano: “droni esploreranno abitazioni vicino il fronte della frana”

“Nella fascia da zero a cinquanta metri, ci saranno droni usati per entrare nelle abitazioni, che non possono essere raggiunte, per valutare ciò che si può prelevare. Saranno attività condotte da corpi speciali di polizia“. Lo ha detto il capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabio Ciciliano al termine del vertice operativo tenutosi a Niscemi (Caltanissetta). “Le tre scuole in zona rossa non riapriranno più e c’è da fare un ragionamento con la comunità e con il sindaco per la realizzazione di nuovi istituti“, ha detto inoltre Ciciliano.

“Tutti i dati aggiornati che stiamo raccogliendo saranno messi a disposizione del presidente Giorgia Meloni che già sta seguendo tutto l’evolversi della situazione di Niscemi e degli interventi in corso“. Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale di protezione civile Fabio Ciciliano durante la sua visita in municipio a Niscemi (Caltanissetta) per un vertice operativo.