Frana a Niscemi, nuovi cedimenti del terreno: area ad alto rischio

Nuovi cedimenti del terreno si sono verificati stamani lungo il fronte della frana a Niscemi. La zona maggiormente interessata è quella sottostante la biblioteca storica Angelo Marsiano, che conserva oltre 4 mila testi di storia siciliana ma è a forte rischio trovandosi proprio sull’orlo della frana. Nella zona stanno operando i vigili del fuoco del corpo nazionale. Il presidente dell’Iacp di Caltanissetta, Gero Valenza, ha riferito che l’Istituto autonomo case popolari è pronto a mettere a disposizione alloggi liberi per la ricollocazione degli sfollati.