Frana a Niscemi, il comitato al Governo: “servono norme e fondi concreti subito”

Il presidente Francesco Rizzo dopo la visita della premier Giorgia Meloni: “non bastano sospensioni e deroghe, occorrono risorse per chi ha perso la casa e interventi urgenti per la messa in sicurezza della città”

Frana Niscemi
Foto di Rosario Cauchi / Ansa

Umanamente ha dimostrato di esserci vicina e lo ha ribadito venendo per la seconda volta in città. Però, al premier Giorgia Meloni abbiamo chiesto misure concrete e subito. La vicenda Niscemi è un caso a sé, che non ha attinenza con l’ondata di maltempo“. Lo dice l’avvocato Francesco Rizzo, presidente del comitato “Evento franoso Niscemi 2026”. “È evidente che non è sufficiente la deroga ai pagamenti o la sospensione – aggiunge – servono somme concrete per tutti i cittadini e soprattutto per quelli che hanno perso la casa. Attendiamo il provvedimento che sarà portato domani in consiglio comunale“. Rizzo sottolinea di avere sollecitato “alle autorità di protezione civile e alla premier interventi per mettere in sicurezza tutta la città, per risanare la parte malata e per riorganizzare una rete viaria efficiente“.

