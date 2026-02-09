Forti scosse di terremoto alle isole Eolie: paura in Calabria e Sicilia | MAPPE E DATI

Diverse scosse di terremoto sono state registrate questo pomeriggio a largo delle Isole Eolie. La prima scossa ha avuto magnitudo 3.4 ed è stato registrato alle 14:40, con una profondità di 10 km, successivamente alle 14:44 è stata registrata dall’INGV una scossa di magnitudo 2.7, alle 14:50 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.9 e alle ore 15:23 è stata registrata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9. Al momento non sono stati segnalati danni significativi. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione sia in Calabria che in Sicilia.