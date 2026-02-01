Formazione, l’IIS “Palma Green Falcone Borsellino” di Corigliano-Rossano unica eccellenza calabrese scelta dal Ministero

Un risultato straordinario per l’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano, unica scuola della Calabria scelta tra le 15 istituzioni scolastiche italiane per avviare specifici progetti formativi con l’azione di accompagnamento metodologico della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI) del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di un riconoscimento nazionale – sancito dal decreto direttoriale n. 59 del 23 dicembre 2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale delle istituzioni scolastiche selezionate – che mette in luce l’eccellenza progettuale e l’innovazione educativa dell’Istituto, confermando il suo ruolo di punto di riferimento regionale e nazionale per la formazione del personale scolastico e il successo formativo degli studenti.

“Siamo immensamente orgogliosi – dichiara il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico – di questo riconoscimento nazionale che conferma l’impegno costante dell’Istituto nell’innovazione educativa e nella promozione del successo formativo. Questo traguardo ci sprona a continuare a sperimentare e valorizzare pratiche didattiche innovative, mettendo sempre al centro la crescita e il benessere dei nostri studenti”. La candidatura dell’Istituto ha valorizzato le esperienze consolidate negli anni nella promozione e nello sviluppo di strategie innovative, con particolare riferimento al progetto su “Motivazione e metodo di studio” realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria, centrato sulla formazione dei docenti e sul potenziamento delle competenze metacognitive degli studenti.

L’iniziativa della SAFI mira a selezionare e valorizzare le migliori esperienze nazionali nell’ambito di strategie didattiche innovative, creando un patrimonio di best practices e supportando le scuole nella progettazione di percorsi formativi di qualità. Le attività sono già iniziate lo scorso 29 gennaio e si inseriscono in un percorso strutturato, durante il quale SAFI seguirà l’Istituto con un programma di accompagnamento metodologico e monitoraggio. Il percorso prevede momenti di confronto e supporto per i docenti, valutazione continua delle attività, raccolta dati sugli apprendimenti e analisi dell’impatto formativo e organizzativo. L’accompagnamento permetterà inoltre di inserire l’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino in una rete nazionale di scuole innovative, favorendo la condivisione delle buone pratiche e la possibile adozione del modello progettuale come riferimento per altre istituzioni scolastiche.