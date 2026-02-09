Foibe, la Calabria ricorda: iniziative in tutte le province per il Giorno del Ricordo. Brutto (FDI): “la memoria non è una bandiera di parte”

Nella giornata di domani, diverse iniziative di commemorazione si svolgeranno in Calabria in occasione del Giorno del Ricordo, con l’obiettivo di onorare la memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati e di promuovere una riflessione storica condivisa. Tra gli appuntamenti in programma, martedì 10 febbraio alle ore 10:30 a Catanzaro, presso Piazzale Martiri delle Foibe, si terrà una deposizione di fiori in ricordo dei Martiri delle Foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, iniziativa promossa da Fratelli d’Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30 a Crotone, in Piazza Martiri delle Foibe, si svolgerà un ulteriore momento di commemorazione promosso da Gioventù Nazionale Crotone, in collaborazione con il coordinamento cittadino e provinciale di Fratelli d’Italia. Sempre nel pomeriggio, alle ore 17:30 a Reggio Calabria, presso l’area Griso – Laboccetta, si terrà un momento di raccoglimento davanti alla stele dedicata a Norma Cossetto, organizzato dal Coordinamento metropolitano di FdI.

Alle ore 18:30 a Cosenza, presso Largo Vittime delle Foibe (di fronte alla gelateria Italy), si svolgerà l’iniziativa organizzata da Gioventù Nazionale Cosenza e Azione Universitaria. L’evento intende rendere omaggio alla memoria degli italiani infoibati e degli esuli giuliano-dalmati, riaffermando l’importanza del ricordo di una delle pagine più tragiche e a lungo dimenticate della storia nazionale. Un momento di raccoglimento e riflessione aperto alla cittadinanza, nel segno della verità storica e del rispetto per le vittime innocenti. Sempre nella giornata di domani, alle ore 18:30 a Vibo Valentia, presso il Monumento ai Caduti di viale Regina Margherita, si terrà un ulteriore momento di ricordo a cura dei Coordinamenti provinciali di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Vibo Valentia.

Le parole di Angelo Brutto

Sulla commemorazione, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, ci tiene a precisare che: “ricordare le vittime delle Foibe significa restituire dignità alla nostra storia e a migliaia di italiani uccisi solo per la loro identità. La memoria non è una bandiera di parte, ma un dovere morale verso chi non ha avuto giustizia per troppo tempo”. Le iniziative si inseriscono nel più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dalle realtà politiche e giovanili del territorio calabrese, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza storica e il valore della memoria condivisa.