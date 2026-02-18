Fisioterapia, prevenzione e sport: a Reggio Calabria un doppio evento promosso dall’Ordine dei Fisioterapisti

Una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e allo sport: è questo l’obiettivo del doppio evento organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria (OFI RC), in programma sabato 21 febbraio 2026. La mattinata sarà interamente dedicata alla formazione scientifica con il convegno “La gestione dello sportivo negli sport overhead: fisioterapia e prevenzione”, che si terrà dalle 8:30 alle 12:30 presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria. L’evento, accreditato con 4 crediti ECM, affronterà temi di grande rilevanza clinica legati alla prevenzione e al trattamento degli infortuni negli sport che prevedono movimenti ripetuti sopra la testa, come tennis e padel, sempre più diffusi anche a livello amatoriale.

Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 19:00, spazio invece allo sport e alla condivisione con il Torneo di Padel, riservato agli iscritti all’Ordine dei Fisioterapisti, che si svolgerà presso il Centro Sportivo Mirabella. Un momento pensato per rafforzare lo spirito di appartenenza, favorire il networking tra colleghi e promuovere i valori dello sport come strumento di benessere e prevenzione. “Questo evento rappresenta un’importante occasione per ribadire il ruolo centrale della fisioterapia nella prevenzione degli infortuni sportivi e nella promozione della salute – dichiara il Presidente dell’OFI Reggio Calabria, Dott. Marco De Luca –. Formazione scientifica e attività sportiva si incontrano in una giornata che vuole avvicinare sempre di più il professionista sanitario alla comunità, promuovendo una cultura del movimento consapevole e sicuro”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall’OFI Reggio Calabria volto a valorizzare la formazione continua, il dialogo con il territorio e la diffusione di buone pratiche legate alla salute e allo sport, in una città sempre più attenta ai temi del benessere e della prevenzione.