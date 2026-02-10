“FindME”: a Messina al via i workshop di fumetto

L’Amministrazione comunale di Messina, nell’ambito del progetto IncludiMe, annuncia l’avvio di un ciclo di workshop specialistici dedicati al fumetto, pensati per offrire una visione completa e professionale del processo creativo che porta dalla pagina bianca alla tavola finita. Il percorso, curato dagli esperti dell’Officina del Sole, unisce tecnica, narrazione e creatività, permettendo ai partecipanti di approfondire un linguaggio capace di coniugare arte visiva e scrittura.

Il ciclo prevede cinque incontri pomeridiani, presso lo spazio polifunzionale E-SI-STO!, durante i quali i docenti guideranno i partecipanti attraverso le fasi fondamentali della produzione di un fumetto:

dallo studio dell’anatomia fondamentale alla gestione della figura dinamica per trasmettere energia. Spazio e Narrazione: uso della prospettiva per collocare i soggetti in ambienti realistici e studio di regia e sceneggiatura per orchestrare il ritmo della storia.

uso della prospettiva per collocare i soggetti in ambienti realistici e studio di regia e sceneggiatura per orchestrare il ritmo della storia. Estetica e Colore: teoria del colore e tecniche di colorazione per esaltare atmosfera ed emozione di ogni scena.

Calendario dei workshop:

La partecipazione è gratuita ed è aperta ai cittadini fino a 35 anni di età. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite il modulo online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-yCebpMCnOr9l0NS9pZrURHRVw11MgTA2CAwaPIG2ibGJLQ/viewform?usp=publish-editor. Con questa iniziativa, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel promuovere la formazione artistica come strumento di crescita personale, sviluppo di competenze e inclusione sociale.