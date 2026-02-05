Favazzina riconquista la sua fermata: tornano i treni, vince la comunità

“Gentile Direttore, con la presente desideriamo condividere, attraverso il vostro giornale, una notizia di grande importanza per la comunità di Favazzina: il ripristino della fermata ferroviaria, con l’attivazione nei prossimi giorni di tre treni giornalieri in direzione Bagnara e Scilla. Si tratta di un risultato concreto, frutto dell’impegno collettivo, della collaborazione tra cittadini e istituzioni e della determinazione di chi, in questi mesi, non ha mai smesso di credere in questa battaglia”. Lo afferma in una nota invitata alla Redazione di StrettoWeb, Simone Di Natale per la comunità di Favazzina.

“Un ringraziamento particolare va al Comune di Scilla, che ha dimostrato attenzione e sensibilità verso le esigenze del nostro territorio, e soprattutto all’Assessore al Turismo, Domenico Scarani, per il suo vero, concreto e tempestivo intervento. In particolare, dopo le nostre sollecitazioni legate ai gravi disagi causati dal recente ciclone e alla conseguente chiusura della strada, l’Assessore si è immediatamente attivato, lavorando senza sosta affinché si arrivasse a una soluzione rapida ed efficace. Grazie al suo impegno, oggi possiamo finalmente parlare di un servizio ripristinato e funzionante”.

“Questo risultato rappresenta non solo un miglioramento dei collegamenti, ma anche un segnale importante di attenzione verso una comunità che, nei momenti più difficili, non è stata lasciata sola. Ringraziamo inoltre tutti i cittadini, le associazioni e i gruppi, in particolare Polifemo, che hanno sostenuto questa iniziativa con partecipazione, spirito civico e senso di responsabilità”.

“Siamo consapevoli che questo sia un primo passo e continueremo a lavorare affinché il servizio venga ulteriormente potenziato, rispondendo sempre meglio alle esigenze di residenti, lavoratori e turisti. Con la speranza che questa notizia possa essere condivisa e valorizzata attraverso il vostro giornale, porgiamo cordiali saluti”.