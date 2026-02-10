Fatti e rappresentazioni, la Giustizia tra processo penale e processo mediatico: evento a Reggio Calabria

La cronaca giudiziaria ha progressivamente assunto i tratti di un prodotto di intrattenimento ad alto impatto emotivo, anteponendo lo show al racconto e la massimizzazione dello share alla corretta rappresentazione dei fatti. Titoli clickbait, format narrativi improntati al sensazionalismo, ricostruzioni parziali e un uso spettacolare del linguaggio trasformano l’informazione in spettacolo. Nello spazio mediatico prende così forma una giustizia “fuori dal processo”, in cui l’indizio diventa verdetto provvisorio e la notizia si tramuta in stigma ben prima di qualsiasi verifica processuale: un’arena in cui la velocità prevale sulla profondità, l’audience sul rigore, l’emozione sulla prova.

In questo contesto, il rischio è duplice: da un lato l’individuo subisce una vera e propria pena anticipata; dall’altro la giurisdizione viene delegittimata, perché la narrazione mediatica tende a soppiantare l’argomentazione giuridica e l’opinione pubblica finisce per sovrastare la motivazione delle decisioni, cardine di legittimazione democratica del potere giudiziario.

Per approfondire questi temi e comprendere come l’informazione e i nuovi linguaggi narrativi influenzino il modo in cui i cittadini percepiscono la giustizia, la Sezione di Magistratura Democratica di Reggio Calabria, nell’ambito del ciclo di eventi “Dentro (e fuori) la giustizia”, promuove l’incontro “Fatti e rappresentazioni. La giustizia tra processo reale e processo mediatico”, che si terrà il 12 febbraio 2026, presso il Cineteatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria.

Il confronto riunirà tre voci autorevoli, provenienti da ambiti professionali differenti ma complementari: