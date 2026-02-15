Fabio Giordano nominato Delegato Regionale Ente Italiano Sport Inclusivi Calabria

È ufficiale la nomina di Fabio Giordano come Delegato Regionale Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI) per la Calabria, un incarico che rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e dell’impegno costante come dirigente del Movimento Paralimpico Calabrese. La designazione conferma la volontà dell’EISI di rafforzare la propria presenza sul territorio calabrese, promuovendo i valori dell’inclusione, della partecipazione e dello sviluppo delle attività sportive e sociali a livello regionale.

Nel nuovo ruolo, il Delegato Regionale avrà il compito di coordinare le attività EISI in Calabria, favorire il dialogo con istituzioni, associazioni e realtà locali, e contribuire alla diffusione dei progetti nazionali dell’Ente, con particolare attenzione alle politiche inclusive e alla crescita del movimento sportivo sul territorio.

“Questa nomina rappresenta per me un grande onore e una responsabilità importante“, ha dichiarato Fabio Giordano “che affronterò con impegno, spirito di collaborazione e attenzione alle esigenze delle realtà locali, mettendo a servizio tutta la mia esperienza come dirigente sportivo, lavorando affinché EISI possa essere un punto di riferimento concreto per la Calabria“.

“Per potenziare il ruolo dell’EISI nel territorio, si partirà dalla disciplina del Baskin, sport inclusivo che si distingue per la capacità di far giocare insieme persone con e senza disabilità, valorizzando le abilità di ciascun partecipante e promuovendo principi fondamentali quali integrazione, pari opportunità, cooperazione e rispetto reciproco“.

Il presidente Antonello Scagliola rivolge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Delegato Regionale, certo che il suo contributo sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente e per la valorizzazione del territorio calabrese.