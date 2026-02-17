Estate 2026, Sicilia e Reggio Calabria più vicine alla Germania: boom di voli da Catania e Palermo

Gli aeroporti di Catania, Palermo, Reggio Calabria e Trapani per l’estate 2026 saranno collegati a vari scali della Germania. Catania e Palermo saranno gli aeroporti meglio collegati mentre Reggio Calabria conferma Berlino e Trapani riporta in Sicilia la linea da Saarbrucken. Opereranno da Catania alla Germania Lufthansa, Wizz Air, Eurowings, EasyJet e Ryanair. Per la mainline voli verso Francoforte e Monaco. Wizz Air conferma Memmingen mentre Eurowings rafforza la posizione aggiungendo rotazioni da Stoccarda e Dusseldorf e conferma Colonia e Amburgo. Cancellata Dortmund. EasyJet volerà su Berlino fino a 6 volte a settimana mentre Ryanair opererà ancora dalla capitale ed aggiungerà rotazioni in estate da Hahn.

Da Palermo alla Germania opereranno Lufthansa, Eurowings e Ryanair. Per la mainline più voli verso Francoforte e conferma delle attività su Monaco. Eurowings volerà da Stoccarda, Dusseldorf e Colonia mentre Ryanair garantirà collegamenti su Colonia, Karlsruhe, Memmingen, Norimberga.

Reggio Calabria sarà collegata direttamente a Berlino: è l’ unica tratta dall’Aeroporto dello Stretto alla Germania e sarà operata da Ryanair, confermando il volo già operativo da mesi con eccellenti risultati di traffico.

Per quanto riguarda Trapani, la novità è Saarbrucken che entrata nel network Ryanair sarà operata 2 volte a settimana dal 30 marzo. Confermate Weeze e Karlsruhe. Tutti i voli da Birgi alla Germania saranno operati da Ryanair.