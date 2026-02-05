Erosione costiera in Calabria, Mancuso: “subito azioni rapide e strutturali”

“Piena disponibilità ad agire in modo sinergico e collaborativo, nella consapevolezza che il tema dell’adeguamento dei territori alla difesa delle coste e del suolo rappresenta una priorità strategica che la Calabria non può permettersi di perdere”: con queste parole il vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla difesa del suolo, Filippo Mancuso, ha commentato l’esito del tavolo tecnico per il coordinamento interventi rivolti alla mitigazione dell’erosione costiera in Calabria. “Sono stati affrontati – ha spiegato il vicepresidente Mancuso – anche aspetti di natura pratica e operativa, come la possibilità di consentire l’accesso dei gestori degli stabilimenti balneari alle spiagge con mezzi meccanici, superando le criticità esistenti, in raccordo con la Capitaneria di Porto”.

Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico, coordinato dal dipartimento regionale Governo del territorio e difesa del suolo, vede la partecipazione di Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Capitaneria di Porto-Direzione Marittima di Reggio Calabria, Provveditorato alle Opere Marittime, Soprintendenze territorialmente competenti, Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Direzione regionale dei Musei nazionali, ARPACAL, Città Metropolitana di Reggio Calabria, ANAS S.p.A. e RFI S.p.A.

“Tutti i soggetti coinvolti – ha evidenziato il Vicepresidente – hanno confermato la disponibilità per un aggiornamento, in tempi brevi, del tavolo tecnico sia per la gestione dell’attuale fase emergenziale, attraverso l’attuazione dell’ordinanza di Protezione civile, sia per mettere a regime interventi strutturali capaci di incidere in modo duraturo sull’assetto del territorio e rafforzare la capacità di mitigazione del rischio di erosione lungo le coste calabresi”.

Riunioni tematiche

“Il tavolo – ha concluso il vicepresidente Mancuso – proseguirà sia con riunioni tematiche, quindi con parte di questi enti, sia con, magari successivamente, tutti gli interlocutori coinvolti”. La partecipazione allo stesso potrà essere ampliata ad ulteriori soggetti a seconda delle necessità e dello sviluppo degli argomenti. “L’obiettivo condiviso – ha dichiarato, a conclusione dei lavori, il direttore generale del Dipartimento Governo del territorio e difesa del suolo, Francesco Tarsia – è quello di operare in modo sinergico e coordinato, ciascuno per le proprie competenze, in particolare sotto il profilo autorizzativo, affinché le opere possano essere realizzate nei tempi stringenti stabiliti”. “Questo coordinamento – ha concluso Tarsia – è fondamentale non solo per garantire l’efficienza dell’azione amministrativa in condizioni ordinarie, ma anche e soprattutto in questo momento emergenziale perché c’è da gestire un’ordinanza che detta e definisce tempi ristrettissimi”.