Erosione costiera e incontro con la “Stretto di Messina”, convocata la Commissione Territorio di Villa San Giovanni

La Commissione consiliare Territorio della Città di Villa San Giovanni si riunirà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18:00, presso Palazzo San Giovanni, sito in Via Nazionale n. 625. All’ordine del giorno della seduta, convocata nel rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, sono previsti i seguenti punti:

– Erosione costiera – Discussione e approfondimenti

– Incontro Stretto di Messina – Discussione

Considerata la rilevanza e l’attualità delle tematiche trattate, il Vice Presidente della Commissione consiliare Territorio, Domenico De Marco, invita “gli organi di stampa e la cittadinanza interessata a partecipare ai lavori, che si svolgeranno in forma pubblica. La partecipazione e l’informazione – sottolinea il Vice Presidente De Marco – rappresentano elementi fondamentali per un confronto trasparente e consapevole su questioni che incidono direttamente sul futuro del nostro territorio. La presenza della stampa e dei cittadini costituisce un importante momento di condivisione e approfondimento sui temi oggetto di discussione”.