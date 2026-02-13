Emergenza maltempo a Messina, Cacciotto: “è un disastro” | FOTO

E’ emergenza maltempo a Messina a causa del forte vento che sta creando enormi disagi in tutta la città ed in buona parte dell’area metropolitana. Il bilancio provvisorio sembra un bollettino da guerra: tantissimi alberi sono stati divelti dalla furia del vento in varie zone della città dove sono state colpite varie auto in sosta.

“Un disastro vero e proprio. Tante zone della Terza Municipalità ed ovviamente della città sono state colpite”, afferma Alessandro Cacciotto, presidente della terza municipalità del comune di Messina.