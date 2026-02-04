Emanuele Pozzolo passa con Vannacci: “può essere il Charles de Gaulle italiano”

“Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano”. Lo annuncia su Facebook il deputato Emanuele Pozzolo, già in Fdi e poi nel Misto. “Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce”, sottolinea Pozzolo.

“Servono misure forti e concrete per fermare il suicidio demografico. Una destra autentica governa l’immigrazione unendo umanità e ordine, per evitare sradicamento e conflitto sociale“, conclude Pozzolo.