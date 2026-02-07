Elezioni provinciali Cosenza, Loizzo: “sfruttare divisioni sinistra per vincere”

“Dobbiamo assolutamente sfruttare le divisioni che ci sono a sinistra e vincere le elezioni provinciali di Cosenza“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega. “Tra nove giorni scadrà il termine per la presentazione dei candidati. Il sistema elettorale vedrebbe la sinistra avanti ma sono certa che si divideranno. Abbiamo l’occasione di ripetere il risultato a sorpresa del 2022 e per questo dobbiamo essere noi uniti. Vincere ancora alla Provincia significherebbe molto per la nostra coalizione“.