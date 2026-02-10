Elezioni Comunali a Reggio Calabria, l’UDC scende in campo a Reggio Calabria e approva un documento-appello

“Oggi 10 febbraio 2026, noi Salvatore Borzumì, Filippo Capellupo, Gino Cordova, Rocco Licastro, Paolo Arillotta, Giuseppe Pinto, Aldo De Caridi, Pietro Marino e Luigi Marcianò, in qualità di rappresentanti dell’UdC, del Nuovo CDU, della Democrazia Cristiana, e singoli esponenti politici, ci siamo incontrati, in vista della prossima tornata elettorale nella provincia di Reggio Calabria, nella quale è previsto anche il rinnovo del Consiglio comunale del Comune capoluogo, per un esame della situazione politica, e per valutare iniziative comuni, al fine di assicurare una più robusta e qualificata presenza all’interno del quadro politico”. E’ quanto si legge in una nota della rappresentanza reggina del movimento.

Al termine dell’incontro, è stato approvato il seguente documento-appello. “È nostra opinione che – in un contesto segnato da polarizzazione ideologica, instabilità internazionale e crescente distanza tra cittadini e istituzioni, da assenza di qualsiasi forma di offerta di partecipazione attiva e di occasioni di dibattito e di confronto, da irresolutezza rispetto ai gravi problemi che attanagliano la società, da disaffezione dei cittadini all’impegno politico, e da dilagante astensione da parte di sempre maggiori fasce di elettorato, anche nell’esercizio del minimale diritto al voto – torni attuale l’esigenza di una cultura politica capace di mediazione, europeismo e responsabilità di governo”.

“Una cultura politica, insomma, dai tratti storicamente propri della tradizione cattolico-democratica, che trova la propria attualità nel Partito Popolare Europeo, ed alla quale tutti noi ci riferiamo. È nostro intimo e radicato convincimento che di tale tradizione il Paese ha ancora bisogno, e che essa va riproposta, con forza ed autorevolezza. Riteniamo che un tale obiettivo possa essere perseguito attraverso un proficuo confronto che, fondato sulla comunanza di ideali e valori, conduca alla convergenza in unico soggetto di tutte le organizzazioni politiche che a quella Storia si richiamano, in occasione delle elezioni che si terranno prossimamente nella regione Calabria, con l’auspicio che esso costituisca il punto di partenza per la – da tante parti auspicata – ricomposizione dell’area cattolico-moderata nell’intero territorio regionale”.

“È per tale motivo che rivolgiamo un appello a tutti coloro i quali continuano a riferirsi a quella tradizione politica ed a quella visione di società, affinché tornino all’impegno politico, ed assumano le responsabilità derivanti dalla gravità del momento, coniugate alla consapevolezza dell’efficacia del contributo che può essere dato al perseguimento del Bene Comune”.

“Quale mezzo al fine, viene costituito tra i partecipanti all’incontro un comitato che operi come strumento propulsore di tale aggregazione, per il coinvolgimento di movimenti, associazioni, singoli cittadini, che condividono i valori della Dottrina Sociale della Chiesa che ispirano quella tradizione politica, con l’obiettivo di realizzare, nel momento attuale, nei singoli ambiti locali, a cominciare dal Comune di Reggio Calabria, una presenza forte e qualificata all’interno delle Istituzioni locali, con la presentazione di una proposta unitaria, e comune a tutte, per il governo delle comunità”.

“Tale comitato è organismo aperto a tutti coloro i quali intendano offrire il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi esposti; ed è deputato alla formazione di liste unitarie fin dalle imminenti elezioni amministrative, ed alla elaborazione delle comuni linee programmatiche, attraverso occasioni di partecipazione e di dibattito aperte a tutti gli interessati” si chiude la nota.