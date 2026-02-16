Elena Croce e l’impegno civile per l’Italia: ambiente, cultura e memoria. Incontro a Reggio Calabria

Il 20 febbraio, alle ore 17.00, nell’ambito delle proprie attività culturali, si terrà una iniziativa di Italia Nostra sezione di RC, in collaborazione con Italia Nostra Calabria. L’iniziativa è relativa ad un incontro dedicato a Elena Croce, figlia del filosofo Benedetto Croce, una delle fondatrici di Italia Nostra nazionale che tanto si impegnò sia per l’aspetto ambientale, precorrendo i tempi attuali, sia per quello culturale. L’incontro reggino è strettamente legato anche alla ricorrenza dei 70’ anni dalla fondazione dell’Associazione, festeggiati nel 2025, dove si propone di ricordare e “sottolineare” la presenza nella Associazione di una prestigiosa figura ”al femminile” che con il suo impegno costante per i valori civili ricorda anche l’intensa attività di U. Zanotti Bianco, uomo di cultura che tanto ha operato in Calabria.

Relatrice sarà la dottoressa Alessandra Caputi che ha studiato gli archivi di Elena Croce e che quindi ne potrà ben tratteggiare la figura, evidenziandone le caratteristiche e le qualità ricordando le battaglie sostenute per la tutela paesaggistico-ambientale, un tema molto sentito e quanto mai attuale anche in una regione come la Calabria dove le caratteristiche geo-morfologiche portano a tante sue fragilità. La conversazione fissata per il 20 febbraio si terrà presso la Sala Conferenze del Collegio di merito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che si ringrazia per la fattiva collaborazione. L’iniziativa ha i patrocini di Italia Nostra nazionale e del Comune di RC.