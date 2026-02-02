Ecosistemi Culturali dell’Aspromonte: sabato prossimo la giornata esperienziale a Gerace

L’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte presenta ASPROMONDI – Ecosistemi Culturali dell’Aspromonte, evento dedicato alla scoperta dei borghi come ecosistemi culturali, in programma sabato 7 febbraio 2026 nel borgo di Gerace (RC). L’iniziativa dell’Associazione Guide Parco Aspromonte vuole promuovere i borghi dell’Aspromonte considerandoli come veri e propri ecosistemi culturali, dove storia, comunità, architetture, paesaggi e memorie convivono e si intrecciano. L’obiettivo è far dialogare i luoghi con i partecipanti, attraverso lo sguardo delle Guide, creando un’esperienza di scoperta autentica, partecipativa e legata al territorio. Con il patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Gerace ed il Museo Diocesano di Gerace, che ringraziamo per la disponibilità e preziosa collaborazione.

La giornata si aprirà alle 09:30 nel piazzale antistante il Castello Normanno, con un tour guidato che accompagnerà i partecipanti tra gli scorci medievali, le vie storiche e le tracce delle culture che nei secoli hanno plasmato il borgo. Successivamente si svolgerà un’esplorazione autonoma in stile “orienteering culturale”, durante la quale ai partecipanti sarà consegnata una mappa di Gerace con punti di interesse da raggiungere autonomamente per raccogliere parole, immagini, impressioni, disegni o brevi testimonianze. Al termine dell’esplorazione, i partecipanti si ritroveranno presso la sala conferenze del Museo Civico per la raccolta dei materiali e la restituzione collettiva. Tutti i contributi saranno utilizzati per creare la Mappa delle Culture di Gerace, che sarà resa liberamente accessibile al pubblico.

L’iniziativa è gratuita (con prenotazione obbligatoria) e classificata con difficoltà T (turistica), adatta a tutti. La partecipazione non richiede preparazione specifica, ma è consigliato abbigliamento a strati e calzature comode.

Maggiori info: https://www.guideparcoaspromonte.it/aspromondi-ecosistemi-culturali-aspromonte-gerace2026/.