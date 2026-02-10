Eco-pass a Messina, Caronte & Tourist condannata in Tribunale: dovrà restituire oltre 412.000 euro, ma saranno interamente rimborsati dal Comune (che li ha già incassati)

Nuovo capitolo giudiziario nella lunga vicenda dell’eco-pass applicato ai mezzi in transito nello Stretto. Con sentenza pronunciata il 10 febbraio 2026, il Tribunale di Messina ha accolto la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal fallimento Truck Food Service Srl, condannando Caronte & Tourist S.p.A. alla restituzione di 412.478 euro, oltre interessi. La somma riguarda i pagamenti effettuati tra il 2013 e il 2017 per il cosiddetto eco-pass, il ticket imposto ai veicoli che attraversavano le zone a traffico limitato istituite nei pressi degli imbarchi dei traghetti. Ticket che, come già stabilito in sede amministrativa dal TAR di Catania e successivamente dal CGA di Palermo, è stato dichiarato illegittimo.

La decisione del giudice civile

Il giudice della Seconda Sezione Civile, Paolo Petrolo, ha ritenuto fondata l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, chiarendo che la causa non riguarda la legittimità di atti amministrativi – già annullati – ma esclusivamente la restituzione di somme pagate senza più un valido titolo giuridico. Secondo la sentenza, una volta annullata la delibera comunale che aveva istituito l’eco-pass, è venuta meno la base legale che giustificava il pagamento del ticket, con effetti estesi anche ai soggetti che non avevano impugnato direttamente il provvedimento amministrativo.

I rapporti tra le parti

Il Tribunale ha inoltre respinto le eccezioni sollevate da Caronte & Tourist sul difetto di legittimazione passiva, chiarendo che il rapporto contrattuale relativo ai pagamenti dell’eco-pass intercorreva direttamente tra la società di traghettamento e la Truck Food Service. È stato accertato, sulla base della documentazione prodotta, che Caronte & Tourist ha incassato le somme per conto del Comune di Messina, riversandole poi nelle casse comunali. Proprio per questo motivo, il giudice ha accolto anche la domanda di manleva proposta dalla società di navigazione.

Comune di Messina chiamato a rimborsare

Nella parte finale del dispositivo, il Tribunale dichiara infatti il Comune di Messina tenuto a manlevare Caronte & Tourist per le somme che quest’ultima dovrà restituire alla Truck Food Service, in virtù della convenzione stipulata per la riscossione dell’eco-pass. Quanto alle spese legali, Caronte & Tourist è stata condannata a pagarle in favore della società attrice, mentre il Comune dovrà rimborsare quelle sostenute dalla compagnia di traghetti.

Una sentenza destinata a far discutere

La decisione potrebbe avere effetti rilevanti anche su altri contenziosi analoghi, considerato che l’annullamento dell’eco-pass è stato ritenuto idoneo a travolgere l’intero impianto dei pagamenti effettuati negli anni precedenti. Una vicenda che continua a far discutere e che riporta al centro dell’attenzione il tema delle politiche di regolazione del traffico nello Stretto e delle conseguenze economiche per imprese e istituzioni. A monte, l’assenza di un collegamento stabile come il Ponte sullo Stretto che consentirebbe alle due Regioni di avere un servizio di mobilità continuo, economico e libero da ogni tipo di vincolo analogo a quelli dovuti al sistema di traghettamento.