E’ morto Angelo Attaguile, primo commissario della Lega in Sicilia

“Esprimo il cordoglio di tutta la comunità della Lega della Sicilia per la scomparsa di Angelo Attaguile, già commissario del partito in Sicilia. Perdiamo un uomo probo e di grande passione civile che ha ricoperto ruoli importanti nel mondo dello sport, guidando anche il Catania calcio. Deputato nazionale, ha condiviso con Matteo Salvini un percorso che lo ha portato ai vertici della segreteria nazionale con la responsabilità politica per le regioni del Sud”. Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario della Lega in Sicilia.

“Alla sua famiglia ed a quanti lo hanno apprezzato, rappresentiamo tutta la nostra vicinanza, ricordandolo per la sua grande capacità politica e per l’impegno speso a favore della Sicilia”, conclude Germanà.