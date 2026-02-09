È morto il fisico siciliano Antonino Zichichi, aveva 96 anni

E’ morto, all’età di 96 anni, Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico italiano, era nato a Trapani

Antonino-Zichichi

E’ morto, all’età di 96 anni, Antonino Zichichi. Nato a Trapani, è stato autore di numerose ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare. Era considerato una figura di riferimento per la comunità scientifica mondiale, noto non solo per il suo lavoro di ricerca avanzata ma anche per la sua intensa attività di divulgazione e di impegno culturale e scientifico internazionale. Zichichi compie i suoi studi classici e si laurea in fisica presso l’Università di Palermo sotto la guida del fisico Donato Palumbo.

Carriera scientifica

Zichichi ha contribuito a studi pionieristici sulla struttura delle particelle elementari e sulle interazioni fondamentali. Tra i suoi principali risultati scientifici:

  • Scoperta dell’antideutone, una forma di antimateria nucleare.

  • Partecipazione a importanti progetti internazionali alla frontiera della fisica ad alta energia.

  • Autore di oltre 1100 pubblicazioni scientifiche, con numerose scoperte e invenzioni di strumenti e tecnologie utilizzati nei laboratori di fisica delle particelle.

I suoi lavori spaziano da misure di precisione nel comportamento dei quark e gluoni a innovazioni tecnologiche per la rilevazione di particelle subnucleari.

Ruoli

Zichichi ha ricoperto numerosi incarichi di vertice:

  • Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) (1977–1982).

  • Presidente della European Physical Society (fine anni ’70).

  • Presidente del World Federation of Scientists, organizzazione internazionale dedicata alla collaborazione scientifica su grandi problemi planetari.

  • Leader di comitati NATO per tecnologie legate al disarmo.

Zichichi fonda il Centro per la Cultura Scientifica “Ettore Majorana”

Nel 1963 Zichichi fonda a Erice il Centro per la Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, un’istituzione dedicata alla diffusione della cultura scientifica con scuole internazionali di fisica e incontri tra ricercatori.
Questo centro ha promosso la cooperazione scientifica internazionale, anche tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, e ha dato impulso alla World Federation of Scientists.

Opere

Oltre alla ricerca tecnica, Zichichi è stato un prolifico divulgatore scientifico, autore di libri dedicati non solo alla scienza ma anche ai rapporti tra scienza e fede, tema che ha affrontato con grande passione, sostenendo la compatibilità tra rigore scientifico e convinzioni personali.

Tra le sue opere più note:

  • Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo

  • L’infinito

  • L’irresistibile fascino del tempo

Riconoscimenti e onorificenze

Zichichi ha ricevuto moltissimi riconoscimenti nazionali e internazionali:

  • Lauree honoris causa da numerose università in tutto il mondo.

  • Premi scientifici, tra cui il Premio Enrico Fermi.

  • Asteroide 3951 Zichichi, chiamato in suo onore.

  • Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e altre onorificenze straniere.

Posizioni pubbliche

Zichichi non è stato solo un fisico ma anche una figura pubblica con posizioni forti su temi scientifici e sociali. Tra questi: la sua visione critica su alcune interpretazioni del cambiamento climatico e l’uso della scienza per affrontare emergenze mondiali.

Eredità scientifica

La figura di Zichichi rappresenta un punto di riferimento per la fisica delle particelle e la cultura scientifica italiana e internazionale. La sua opera ha contribuito a rafforzare la cooperazione tra scienziati di tutto il mondo e a diffondere un’immagine della scienza come attività impegnata tanto nella ricerca quanto nel dialogo con la società.

