È morto il fisico siciliano Antonino Zichichi, aveva 96 anni

E’ morto, all’età di 96 anni, Antonino Zichichi. Nato a Trapani, è stato autore di numerose ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare. Era considerato una figura di riferimento per la comunità scientifica mondiale, noto non solo per il suo lavoro di ricerca avanzata ma anche per la sua intensa attività di divulgazione e di impegno culturale e scientifico internazionale. Zichichi compie i suoi studi classici e si laurea in fisica presso l’Università di Palermo sotto la guida del fisico Donato Palumbo.

Carriera scientifica

Zichichi ha contribuito a studi pionieristici sulla struttura delle particelle elementari e sulle interazioni fondamentali. Tra i suoi principali risultati scientifici:

Scoperta dell’antideutone, una forma di antimateria nucleare.

Partecipazione a importanti progetti internazionali alla frontiera della fisica ad alta energia.

Autore di oltre 1100 pubblicazioni scientifiche, con numerose scoperte e invenzioni di strumenti e tecnologie utilizzati nei laboratori di fisica delle particelle.

I suoi lavori spaziano da misure di precisione nel comportamento dei quark e gluoni a innovazioni tecnologiche per la rilevazione di particelle subnucleari.

Ruoli

Zichichi ha ricoperto numerosi incarichi di vertice:

Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) (1977–1982).

Presidente della European Physical Society (fine anni ’70).

Presidente del World Federation of Scientists , organizzazione internazionale dedicata alla collaborazione scientifica su grandi problemi planetari.

Leader di comitati NATO per tecnologie legate al disarmo.

Zichichi fonda il Centro per la Cultura Scientifica “Ettore Majorana”

Nel 1963 Zichichi fonda a Erice il Centro per la Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, un’istituzione dedicata alla diffusione della cultura scientifica con scuole internazionali di fisica e incontri tra ricercatori.

Questo centro ha promosso la cooperazione scientifica internazionale, anche tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, e ha dato impulso alla World Federation of Scientists.

Opere

Oltre alla ricerca tecnica, Zichichi è stato un prolifico divulgatore scientifico, autore di libri dedicati non solo alla scienza ma anche ai rapporti tra scienza e fede, tema che ha affrontato con grande passione, sostenendo la compatibilità tra rigore scientifico e convinzioni personali.

Tra le sue opere più note:

Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo

L’infinito

L’irresistibile fascino del tempo

Riconoscimenti e onorificenze

Zichichi ha ricevuto moltissimi riconoscimenti nazionali e internazionali:

Lauree honoris causa da numerose università in tutto il mondo.

Premi scientifici, tra cui il Premio Enrico Fermi .

Asteroide 3951 Zichichi , chiamato in suo onore.

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e altre onorificenze straniere.

Posizioni pubbliche

Zichichi non è stato solo un fisico ma anche una figura pubblica con posizioni forti su temi scientifici e sociali. Tra questi: la sua visione critica su alcune interpretazioni del cambiamento climatico e l’uso della scienza per affrontare emergenze mondiali.

Eredità scientifica

La figura di Zichichi rappresenta un punto di riferimento per la fisica delle particelle e la cultura scientifica italiana e internazionale. La sua opera ha contribuito a rafforzare la cooperazione tra scienziati di tutto il mondo e a diffondere un’immagine della scienza come attività impegnata tanto nella ricerca quanto nel dialogo con la società.