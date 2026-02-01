È il giorno della Candelora, cos’è e perché si celebra il 2 febbraio: origini, tradizioni, significati simbolici

Ogni anno, il 2 febbraio, in molte parti del mondo si celebra la Candelora, una ricorrenza carica di significati religiosi, simbolici e stagionali. A metà tra l’inverno più rigido e le prime promesse della primavera, la Candelora è uno dei momenti più affascinanti dell’anno, sospeso tra liturgia cristiana, riti pagani, proverbi popolari e osservazioni meteorologiche. In questo articolo approfondiamo l’origine, il significato, i riti e le tradizioni legate a questa festa millenaria, e spieghiamo perché la Candelora continua a vivere nel calendario religioso e culturale contemporaneo.

Origini storiche e religiose

Radici cristiane: la Presentazione di Gesù al Tempio

Nel calendario liturgico cristiano, il 2 febbraio si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, episodio raccontato nel Vangelo di Luca (Lc 2,22-40). Secondo la legge mosaica, ogni primogenito maschio andava presentato al Tempio 40 giorni dopo la nascita. Per questo motivo, la data del 2 febbraio cade esattamente 40 giorni dopo il Natale.

Durante questo evento, Gesù viene riconosciuto come il “Salvatore” dal vecchio Simeone, che lo chiama “luce per illuminare le genti”. È proprio da questa immagine di luce che deriva il legame con le candele, da cui il nome “Candelora”.

Benedizione delle candele

Durante la liturgia del 2 febbraio si svolge la benedizione delle candele, simbolo di Cristo “luce del mondo”. In molte chiese, la celebrazione include una processione con i fedeli che portano candele accese, evocando la purificazione e la speranza.

Radici pagane: Imbolc e la Dea della luce

La Candelora non nasce con il Cristianesimo. Le sue radici affondano nelle antiche religioni pagane europee, in particolare:

Festa di Imbolc (Celtica)

Imbolc era una festività celtica celebrata tra il 1° e il 2 febbraio , dedicata alla dea Brigid , protettrice della luce, della fertilità e della guarigione.

Rappresentava il ritorno della luce dopo il buio invernale, il primo segnale di rinascita nei cicli naturali.

Riti romani

A Roma si celebravano i Lupercali e i Februa , feste di purificazione che anticipavano la primavera.

Durante queste feste si accendevano torce per scacciare le tenebre e favorire il ritorno del sole.

Il Cristianesimo ha progressivamente “cristianizzato” queste celebrazioni, mantenendo simboli come la luce e la purificazione, reinterpretandoli alla luce della nuova fede.

Significati simbolici

La Candelora è una festa della luce, della transizione e della speranza. I suoi significati sono molteplici:

Luce : Cristo come luce del mondo, ma anche la luce che aumenta dopo il solstizio.

Purificazione : Maria si presenta al Tempio per il rito di purificazione secondo la legge ebraica.

Passaggio: la Candelora segna la fine del ciclo natalizio e l’avvio del tempo ordinario, mentre nella natura simboleggia l’inizio della fine dell’inverno.

Proverbi e saggezza popolare

In Italia (e non solo) la Candelora è associata a una ricca serie di proverbi popolari, molti dei quali legati al meteo e all’agricoltura. Uno dei più noti recita:

“Per la Candelora, se nevica o se plora, dell’inverno siamo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo ancora a mezzo inverno”.

Il significato? Se il giorno è brutto, l’inverno è quasi finito. Se invece c’è bel tempo, l’inverno durerà ancora a lungo. Un classico esempio di “meteorologia contadina” legata all’osservazione dei cicli naturali.

Altre versioni regionali italiane:

Veneto : “Se piove o tira vento, de l’inverno semo fora; se l’è sole o solasso, semo ancora a mezzo passo.”

Sicilia: “Cu nesci a la Cannilora, rientra ‘ntra la casa e chiudi la porta.”

Questi proverbi dimostrano come la Candelora fosse anche un momento di osservazione e previsione agricola, molto importante per le comunità contadine.

Tradizioni popolari in Italia e nel mondo

Italia

Il giorno della Candelora è una ricorrenza molto sentita in Italia. Tra i principali festeggiamenti del nostro Paese, ricordiamo a Chiaromonte, in Sicilia, per la vigilia della festa le donne vanno a purificarsi in cima alla montagna, bagnandosi con la rugiada. In molti centri della Costiera Amalfitana il 2 febbraio è la festa dei pescatori, celebrata con la Santa Messa e uno spettacolo di fuochi d’artificio. A Catania la Candelora è legata a Sant’Agata. A Martano si tiene una grande fiera in cui vengono venduti animali, principalmente cavalli, attrezzi agricoli e macchinari.

A Castelpoto in provincia di Benevento, esiste un’antica tradizione: dalla notte di Natale fino al giorno della Candelora il Bambino Gesù viene esposto davanti l’altare maggiore per poi essere baciato l’ultima volta. Ad Acquaviva Collecroce in provincia di Campobasso la mattina della Candelora, dalle prime ore dell’alba, ha inizio l’antichissima Fiera di San Biagio. Nelle ore pomeridiane il popolo si riunisce in chiesa per la Celebrazione Eucaristica, la Benedizione delle Candele e il tradizionale Bacio del Bambinello.

Francia: la “Chandeleur”

In Francia, la “Chandeleur” è anche la festa delle crêpes . Mangiare crêpes simboleggia il sole che ritorna: rotonde e dorate, rappresentano la luce crescente.

Secondo la tradizione, si deve far saltare la crêpe tenendo una moneta nella mano per attirare prosperità.

Stati Uniti e Canada: “Groundhog Day”

Il 2 febbraio è anche il famoso “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day): secondo la leggenda, se la marmotta esce dalla tana e vede la sua ombra (giornata di sole), l’inverno durerà ancora sei settimane.

Anche questa tradizione è una derivazione secolare della Candelora, adattata al contesto nordamericano.

Aspetti liturgici e spirituali oggi

Nel calendario cattolico, la Candelora è anche la Giornata della Vita Consacrata, istituita da Giovanni Paolo II nel 1997. Un momento per riflettere sul ruolo dei religiosi e religiose nella Chiesa.

Dal punto di vista spirituale, la Candelora:

Invita alla rinnovata consapevolezza della luce interiore .

È una chiamata alla speranza , in un periodo dell’anno che può essere segnato da fatica, freddo e incertezza.

Simboleggia il cammino dell’anima verso la luce della fede e della rinascita spirituale.

La Candelora oggi: tra memoria e modernità

In un mondo sempre più secolarizzato, la Candelora non ha perso il suo fascino. Al contrario, è riscoperta da molti come:

Festa della luce nei lunghi mesi invernali.

Occasione per riflettere sulla relazione tra uomo, natura e tempo .

Rito collettivo che unisce comunità, tradizioni locali e memoria storica.

In molte scuole, parrocchie e associazioni culturali, il 2 febbraio è diventato un momento di didattica simbolica, in cui si parla di stagioni, fede, natura e storia.

Perché celebrare ancora la Candelora

La Candelora del 2 febbraio non è solo una festa religiosa. È un crocevia di tradizioni, simboli, proverbi e riti che raccontano il rapporto profondo tra l’essere umano, il tempo e la luce.

In un mondo moderno che spesso dimentica i cicli naturali, la Candelora ci ricorda che:

La luce torna sempre dopo l’oscurità.

Le tradizioni del passato hanno ancora molto da insegnare.

Ogni passaggio di stagione è anche un passaggio interiore.

Portare a casa una candela benedetta, osservare il cielo il 2 febbraio, riscoprire i proverbi dei nonni: sono piccoli gesti che ci ricollegano a ciò che conta davvero. Alla luce. Alla speranza.

