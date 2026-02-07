E’ ancora caos, scontri al corteo contro le Olimpiadi: pietre e petardi contro gli agenti

Durante il corteo contro le Olimpiadi di Milano-Cortina si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Milano. Le tensioni sono esplose quando alcuni partecipanti hanno iniziato a lanciare fuochi d’artificio contro le camionette della Polizia, che ha reagito con cariche di alleggerimento, idranti e lacrimogeni. Nel tentativo di forzare un lato di via Marocchetti, accompagnato dal lancio di pietre, bottiglie, petardi e altri oggetti contro gli agenti, è stato prima utilizzato un idrante e successivamente effettuata una breve carica per respingere e disperdere i gruppi più violenti. Alla fine, i manifestanti coinvolti sono rientrati nel corteo, che è proseguito senza ulteriori momenti di tensione.