Dramma a Messina, padre e figlio trovati morti nella propria abitazione di Zafferia

Dramma a Messina dove due uomini senza vita, padre e figlio, sono stati rinvenuti all’interno della propria abitazione dalle forze dell’ordine, intervenute dopo la segnalazione dell’altro figlio, che vive fuori città, e che non riusciva più a mettersi in contatto con i congiunti. I due deceduti avevano gravi problemi di salute e sarà l’esame autoptico a stabilire con certezza cosa è accaduto e le cause della morte.

Padre e figlio sono all’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.