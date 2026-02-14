Dopo San Valentino arriva San Faustino, patrono dei single: IMMAGINI e FRASI divertenti

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è universalmente riconosciuto come la festa degli innamorati: una celebrazione dell’amore romantico che affonda le sue radici nella tradizione cristiana e nei riti pagani. Ma cosa succede il giorno dopo? Il 15 febbraio è dedicato a San Faustino, che negli ultimi decenni ha acquisito un’identità tutta particolare: quella di santo “protettore dei single”.

Chi era San Faustino?

San Faustino, insieme a suo fratello Giovita, è un santo martire vissuto nel II secolo, originario di Brescia. Entrambi erano nobili bresciani convertiti al cristianesimo e morirono martiri sotto l’impero di Adriano, intorno al 120 d.C. Secondo la tradizione, predicarono il Vangelo per tutta l’Italia settentrionale, compiendo miracoli e sfidando la persecuzione romana.

I santi Faustino e Giovita sono oggi compatroni della città di Brescia, dove vengono festeggiati con grande partecipazione ogni 15 febbraio. La città organizza da secoli una fiera che attira migliaia di visitatori, una tradizione che ha contribuito a rafforzare il culto popolare di questi santi.

Perché è considerato il santo dei single?

Storicamente, San Faustino non è mai stato ufficialmente il “patrono dei single” secondo la Chiesa cattolica, ma questa associazione si è sviluppata in tempi più recenti come risposta ironica e simbolica al romanticismo spesso eccessivo di San Valentino. L’idea è semplice: se il 14 febbraio è per le coppie, il 15 deve essere per i single.

La scelta di Faustino potrebbe essere stata anche influenzata dal significato etimologico del nome. “Faustino” deriva dal latino faustus, che significa “fortunato” o “propizio”. Di conseguenza, celebrarlo come protettore dei cuori solitari rappresenterebbe un augurio di fortuna in amore, o almeno nella vita affettiva futura.

La festa di San Faustino oggi

Nel mondo contemporaneo, soprattutto in Italia, il 15 febbraio è diventato un giorno di rivendicazione per i single. È l’occasione per:

Celebrare l’indipendenza sentimentale.

Organizzare eventi, cene o party per single.

Ironizzare sull’amore romantico e sulle aspettative sociali.

In alcune città italiane, ristoranti, locali e associazioni organizzano serate a tema o speed date, con il pretesto scherzoso ma accogliente di festeggiare San Faustino.

Un significato culturale più profondo

Oltre all’ironia, la festa di San Faustino può avere anche un valore positivo e liberatorio: non celebra la solitudine come condizione negativa, ma la possibilità di stare bene con sé stessi, riconoscendo il valore della propria individualità, indipendenza e percorso personale.

In un mondo dove la pressione sociale spinge spesso verso la vita di coppia come unica forma di felicità, San Faustino diventa un simbolo di alternative valide, dove l’autorealizzazione e la felicità possono esistere anche fuori dalle relazioni romantiche.

San Faustino è un esempio di come le tradizioni religiose possano trasformarsi nel tempo, acquisendo nuovi significati culturali. Da martire cristiano e patrono di Brescia, è diventato il simbolo per eccellenza dei single, offrendo una giornata alternativa a San Valentino, fatta di consapevolezza, leggerezza e autoironia. Che tu sia single per scelta, per destino o per un momento della vita, il 15 febbraio è un’occasione per festeggiare te stesso. E chissà, magari proprio sotto la protezione di San Faustino, potresti incontrare qualcuno di speciale… o semplicemente imparare ad amare un po’ di più te stesso.

Le FRASI per gli auguri ai single: