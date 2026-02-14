Dopo San Valentino arriva San Faustino, patrono dei single: IMMAGINI e FRASI divertenti

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è universalmente riconosciuto come la festa degli innamorati: una celebrazione dell’amore romantico che affonda le sue radici nella tradizione cristiana e nei riti pagani. Ma cosa succede il giorno dopo? Il 15 febbraio è dedicato a San Faustino, che negli ultimi decenni ha acquisito un’identità tutta particolare: quella di santo “protettore dei single”.
Chi era San Faustino?
San Faustino, insieme a suo fratello Giovita, è un santo martire vissuto nel II secolo, originario di Brescia. Entrambi erano nobili bresciani convertiti al cristianesimo e morirono martiri sotto l’impero di Adriano, intorno al 120 d.C. Secondo la tradizione, predicarono il Vangelo per tutta l’Italia settentrionale, compiendo miracoli e sfidando la persecuzione romana.
I santi Faustino e Giovita sono oggi compatroni della città di Brescia, dove vengono festeggiati con grande partecipazione ogni 15 febbraio. La città organizza da secoli una fiera che attira migliaia di visitatori, una tradizione che ha contribuito a rafforzare il culto popolare di questi santi.
Perché è considerato il santo dei single?
Storicamente, San Faustino non è mai stato ufficialmente il “patrono dei single” secondo la Chiesa cattolica, ma questa associazione si è sviluppata in tempi più recenti come risposta ironica e simbolica al romanticismo spesso eccessivo di San Valentino. L’idea è semplice: se il 14 febbraio è per le coppie, il 15 deve essere per i single.
La scelta di Faustino potrebbe essere stata anche influenzata dal significato etimologico del nome. “Faustino” deriva dal latino faustus, che significa “fortunato” o “propizio”. Di conseguenza, celebrarlo come protettore dei cuori solitari rappresenterebbe un augurio di fortuna in amore, o almeno nella vita affettiva futura.
La festa di San Faustino oggi
Nel mondo contemporaneo, soprattutto in Italia, il 15 febbraio è diventato un giorno di rivendicazione per i single. È l’occasione per:
Celebrare l’indipendenza sentimentale.
Organizzare eventi, cene o party per single.
Ironizzare sull’amore romantico e sulle aspettative sociali.
In alcune città italiane, ristoranti, locali e associazioni organizzano serate a tema o speed date, con il pretesto scherzoso ma accogliente di festeggiare San Faustino.
Un significato culturale più profondo
Oltre all’ironia, la festa di San Faustino può avere anche un valore positivo e liberatorio: non celebra la solitudine come condizione negativa, ma la possibilità di stare bene con sé stessi, riconoscendo il valore della propria individualità, indipendenza e percorso personale.
In un mondo dove la pressione sociale spinge spesso verso la vita di coppia come unica forma di felicità, San Faustino diventa un simbolo di alternative valide, dove l’autorealizzazione e la felicità possono esistere anche fuori dalle relazioni romantiche.
San Faustino è un esempio di come le tradizioni religiose possano trasformarsi nel tempo, acquisendo nuovi significati culturali. Da martire cristiano e patrono di Brescia, è diventato il simbolo per eccellenza dei single, offrendo una giornata alternativa a San Valentino, fatta di consapevolezza, leggerezza e autoironia. Che tu sia single per scelta, per destino o per un momento della vita, il 15 febbraio è un’occasione per festeggiare te stesso. E chissà, magari proprio sotto la protezione di San Faustino, potresti incontrare qualcuno di speciale… o semplicemente imparare ad amare un po’ di più te stesso.
Le FRASI per gli auguri ai single:
- Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio.
(Peanuts)
- Cupido va in giro per scoccare le frecce dell’amore: peccato che non abbia mai frequentato la scuola di tiro!
- La miglior cosa al mondo è sapere come appartenere a se stessi (da “Saggi” di Michel de Montaigne)
- 1 galassia, 8 pianeti, 192 nazioni, 180497 isole, 85 mari, 7 milioni di persone e io sono ancora single! (Anonimo)
- Non sposarti mai, Dorian.Gli uomini si sposano perchè sono stanchi, le donne perché sono curiose, e le une e gli altri restano delusi. (“Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde)
- Cari single. Dopo gli 80 anni c’è un uomo ogni 4 donne. Ma a quel punto uno non sa più che farsene. (Fragmentarius)
- Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio. (Aristotele)
- Sono single per evitarvi mia madre come suocera. Ringraziatemi. (maco83, Twitter)
- Ok, io non sarò un fenomeno ma mi pare che nemmeno la mia anima gemella si stia impegnando alla morte per trovarmi. (Zziagenio78, Twitter)
- Proprio così, se non mi manda un marito. Questa è la grazia che chiedo in ginocchio mattina e sera. Signore mio, e chi lo sopporta un marito con tanto di barba! Meglio dormire senza lenzuola. (William Shakespeare)
- Per te, la festa degli innamorati è come un biglietto della lotteria: ‘Ritenta e sarai più fortunato!’. Buon San Faustino!
- Non devo essere io a farmi problemi per essere single, è l’intera popolazione mondiale che dovrebbe farseli per non essere fidanzata con me. (Tristrams, Twitter)
- Sapete perché i single mantengono la linea e invece gli sposi no? I single, quando tornano a casa, controllano il frigo e vanno a letto, mentre gli sposi vedono quello che c’è nel letto e poi si dirigono verso il frigo!
- Meglio soli che mal accompagnati! Auguri di San Faustino!
- La mia persona è tutto per me, non ho bisogno di te (da “I Lock My Door Upon Myself” di Joyce Carol Oates)
- È più dignitoso un single che soffre di solitudine che una coppia che soffre di abitudine.
(silvanobattisti, Twitter)
- Sei single per scelta. Della natura. (Tremenoventi, Twitter)
- La mia anima gemella ha un’altra anima gemella. (Zziagenio78, Twitter)
- Quando si è innamorati si comincia sempre con l’ingannare se stessi, e si finisce con l’ingannare gli altri. Questo è ciò che il mondo chiama amore. (Oscar Wilde)
- Viva la libertà dei Single. A tutti sinceri Auguri
- Immagino già il momento in cui mi fidanzerò e finalmente correrò a raccontarlo sulle lapidi delle mie amiche. (carolshesaid)
- Non sono single, è che mi disdegnano così. (Tallaaa)
- A tutti i single che vogliono comprarsi un animale da compagnia: se nessun umano vuole star con te, non costringere un animale innocente. (Ted_Ita, Twitter)
- L’essere single mi ha fatto capire quanto sia bello questo giorno! Viva la libertà! Auguri a tutti!
- Le coppiette che vanno a cena al ristorante per poi stare al telefono tutta la sera senza rivolgersi parola, sono più soli dei single. (valentinaVeltro, Twitter)
- Essere single è come essere sposati. Nessuno ti ascolta. (Anonimo)
- Non capisco se sia destino, ma anche per quest’anno: Buon Faustino!
- Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così soli. Buon San Faustino!
- Basta con i single, lo volete capire che la vera libertà è essere in due? (Nanni Moretti, Bianca)