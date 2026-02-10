Dopo il ciclone Harry partono i lavori di ripristino del lungomare di Melito Porto Salvo | FOTO

“Sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza del tratto di lungomare interessato dal cedimento, a seguito degli eventi meteomarini che ne hanno compromesso la stabilità strutturale. L’azione in corso prevede la posa di massi a protezione, con funzione di difesa provvisionale della sede stradale e delle aree limitrofe, finalizzata a:

• contrastare l’azione diretta del moto ondoso;

• ridurre l’erosione alla base della struttura;

• prevenire ulteriori arretramenti o collassi del fronte costiero.

L’intervento è stato condiviso e concertato con la Regione Calabria e il Dipartimento di Protezione Civile, nell’ambito di una strategia di gestione dell’emergenza che privilegia la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle infrastrutture. Si tratta di una misura necessaria e immediata, propedeutica a successivi interventi strutturali più ampi e definitivi, che richiederanno progettazione dedicata e ulteriori risorse. Il monitoraggio dell’area resterà costante e ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato alla cittadinanza”. E’ quanto si legge su un post pubblicato su facebook dal Comune di Melito Porto Salvo.