Domotek Volley-Sabaudia, Zappoli: “il risultato dell’andata brucia, partita importantissima”

La vittoria in trasferta a Campobasso, per la Domotek Volley, aveva un sapore doppiamente speciale. Non solo per i tre punti conquistati su un campo “molto difficile“, ma perché ha segnato il ritorno in campo di Enrico Zappoli. Lo schiacciatore brasiliano, dopo un periodo di stop forzato, è finalmente tornato a contribuire alla causa amaranto.

“Finalmente in campo, una concreta vittoria al Campobasso, non una vittoria scontata“, esordisce Zappoli con un sorriso di sollievo. La gara, infatti, non è stata una passeggiata: “è stato veramente complicato, principalmente dopo che abbiamo perso il terzo set. Ci si poteva aspettare un calo di rendimento, invece noi siamo riusciti a rientrare subito bene nel quarto set e abbiamo vinto 3-1, per fortuna“.

Il suo ritorno è stato atteso dai tifosi, che in queste settimane non hanno mancato di chiedere di lui: “‘ma Zappoli come sta?‘. “Ora Zappoli sta bene, si sta riprendendo. – afferma lo schiacciatore – Non era scontato quello che ho avuto, quindi serviva tempo. Giustamente ora prima riprendo in palestra qualcosina in più e poi per tornare in campo al 100%“.

L’attenzione ora si sposta subito su domenica alle 18:00, quando al Palacalafiore arriverà una formazione carica di storia contro la Domotek: “Arrivano gli ex Stufano e Soncini. È un’annata importante per loro, anche se hanno alti e bassi“. E per Reggio? “C’è la motivazione fortissima di riscattare il risultato dell’andata“, conferma Zappoli. “Marco Soncini sta giocando da libero perché purtroppo ha avuto un infortunio alla mano. Questa partita per noi è importante, anche perché abbiamo perso da loro 3-2, quindi significa che più che mai dobbiamo stare attenti per riuscire a fare un buon risultato“.

E la stagione della Domotek, vista dall’interno? “Allora, quest’anno c’è qualcosa di diverso rispetto all’anno scorso“, riflette Zappoli. “L’anno scorso forse nessuno si aspettava quello che abbiamo fatto, invece quest’anno c’era un po’ più, tra virgolette, di pressione nel buon senso. Quindi penso che stiamo rispettando tutti gli step necessari per riuscire ad arrivare in condizioni ideali per la fine del campionato. Poi tocca arrivare belli pronti quando conterà, in primavera“.

La corsa al primo posto in regular season è un obiettivo concreto: “sì, perché mancano cinque partite per la fine della regular season. Poi c’è questo vantaggio, tra virgolette, di arrivare al primo posto. Però arrivare al primo posto significa vincere tutte le partite, cioè alla fine dipende solo da noi, per davvero. Quindi daremo tutto per riuscire a fare questa cosa“.

Infine, una curiosità sul futuro impegno con la Coppa Italia “Del Monte”. Il mister ha Polimeni dichiarato di studiare le squadre di settimana in settimana, ma Zappoli ammette di dare già un’occhiata alle avversarie dirette: “questo fine settimana abbiamo giocato di sabato, poi avendo la domenica libera che fai? Non ti guardi una partita? Poi vai lì, guardi come giocano e, bene o male, comunque conosci i giocatori. Quindi segui tutti comunque“.