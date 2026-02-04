Domotek Volley-Sabaudia, Dal Pozzo chiama i tifosi: “aspettiamo tutti, riempite il PalaCalafiore”

Il sorriso è quello di una squadra in piena fiducia, le parole quelle di chi ha visto una grande prova di carattere. Sergio Vandir dal Pozzo, assistant coach della Domotek Volley, punto di riferimento assoluto per il Mister Antonio Polimeni, riavvolge il nastro partendo dalla corazzata vittoria esterna di Campobasso. “È stata una bella gara, abbiamo giocato benissimo per tutta la partita“, esordisce Vandir dal Pozzo. “A parte il terzo set, quando sul 23-20 per noi, loro sono riusciti – con un palazzetto pieno – a firmare la svolta e vincere quella frazione. Ma la cosa più bella è stata la nostra reazione nel quarto set: è stata incredibile. Si vedevano tutti i ragazzi, anche la panchina che era compatta. Abbiamo vinto di squadra“.

Un trionfo esterno che conferma il momento stellare della capolista amaranto, ma per Vandir dal Pozzo è già tempo di guardare avanti e di lanciare un appello al popolo reggino. “Adesso le aspettative sono altissime. Reggio deve cominciare a riempire ancora di più questo palazzetto. Sicuramente siamo primi, ormai è importantissimo avere più tifosi al PalaCalafiore. Ogni domenica aspettiamo tutti, questa volta in anticipo alle ore 16”.

La vista si allarga poi alla classifica, dove il duo di testa – Domotek e Castellana Grotte – sembra aver fatto il vuoto. “Gioia del Colle sta macinando punti da dietro e proverà chiaramente la rimonta. Castellana ha vinto fuori casa contro Modica e mantiene il secondo posto. Ma sappiamo che Gioia del Colle, dopo aver sistemato la squadra, sta arrivando con grandi nomi. Sì, grandissimi nomi. Però sulla carta è un conto, in campo si vede che loro stanno giocando veramente di squadra“.

Con Sabaudia? “Ritroveremo due miei ex allievi: ritornano due ex, Alessandro Stufano e Marco Soncini, due ragazzi speciali. Sarà una bella sfida. Con la Sabaudia loro vincevano 2-0, siamo andati a vincere il terzo e il quarto set e purtroppo abbiamo perso al tie-break. Soncini e Sufano sono bravissimi ragazzi. Sarà bello ritrovarli qui nel nostro palasport“.

La previsione è per un match di alto livello e intensità. “Loro sono quarti in classifica, sappiamo che sono lì, sarà una bella sfida che ci aspetta. Hanno anche grandissima voglia di riscatto visti gli ultimi infortuni che hanno avuto. Secondo me sarà una bella sfida, agguerrita e competitiva“.