Domotek Volley, Presta: “abbiamo 5 finali da affrontare punto per punto”

La voce è rilassata, ma la determinazione è quella di chi sa di avere una responsabilità. Luca Presta, centrale della Domotek Volley, si gode i tre punti conquistati a Campobasso, ma ha già lo sguardo rivolto alla prossima, impegnativa sfida. Domenica alle 16, al Palacalafiore, la squadra capolista affronterà la Sabaudia, in un match che sa di riscatto dopo la sconfitta subita all’andata.

“Si ritorna da Campobasso con altri punti importantissimi – esordisce Presta –. Il testa a testa in classifica è continuo, e c’è chi ci sta spingendo forte alle spalle. Quella di domenica è stata una gara positiva, abbiamo portato a casa i tre punti, cosa non scontata. Dobbiamo guardare a noi e pensare al nostro cammino, perché ci aspettano veramente cinque finali“.

Un cammino che passa inevitabilmente dalla regia di Davide Saitta, il cui raffinato palleggio è stato recentemente elogiato anche dal direttore sportivo Pellegrino. “Con Saitta abbiamo una grande affinità, noi centrali ci troviamo molto bene con lui – conferma Presta –. Non sono io a dover dire chi è Saitta, lo conosciamo tutti. È un ruolo, quello del centrale, particolare. Forse non veniamo sempre messi nella giusta luce, tocchiamo parecchio palla a muro e facciamo un buon lavoro, ma a volte non è così visibile“.

C’è, nelle parole del centrale, una grande riconoscenza verso il palleggiatore, ma subito arriva una precisazione importante, a testimonianza di uno spogliatoio unito. “La riconoscenza l’abbiamo per lui, ma l’abbiamo per tutti. Per i ragazzi che giocano meno, che si impegnano sempre. La riconoscenza va a 360°, a tutti i 14 ragazzi e a tutto lo staff coordinato da Mister Polimeni. Questo è il gruppo“.

E proprio l’unità del collettivo sarà fondamentale domenica contro una Sabaudia che ha già dimostrato di poter essere un osso duro. “C’è ovviamente una motivazione in più, tocca riscattare la gara di andata – ammette Presta –. Lì abbiamo fatto un incontro molto complicato, in un campo difficile. Sappiamo cosa andiamo ad affrontare, ma siamo consapevoli della nostra forza. Dobbiamo sfruttare questo“.

La partita si gioca nell’incantevole cornice del Palacalafiore, dove, come nota Presta, si respira un’atmosfera speciale. “Qui c’è una bellissima atmosfera, si mastica e si parla di sport. Spero che continui così e che il movimento cresca, in virtù di tutta la Calabria. Questo è il mio invito“.