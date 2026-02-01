Domotek Volley, Polimeni: “contro la capolista tutti giocano la partita della vita, difendiamo la prima posizione”

Torna dal Molise con altri tre punti pesantissimi in valigia e la vetta della classifica più salda che mai. La Domotek Volley di mister Antonio Polimeni non conosce crisi e anche a Campobasso, campo tradizionalmente ostico, ha piegato i padroni di casa con un netto 1-3. “È stata una battaglia, ce l’aspettavamo”, esordisce Polimeni al rientro. “Sapevamo che avrebbero dato tutto per strappare qualcosa. Quando affronti la capolista è così: tutti giocano la partita della vita contro di noi. Per noi deve essere ordinaria amministrazione. Essere lì, in vetta, è un grande onore, frutto di sacrifici enormi, non solo settimanali. Porta una responsabilità ulteriore: difendere quello che abbiamo costruito, dare sempre il massimo”.

Un concetto, quello del “gruppo”, che per il tecnico reggino è un mantra. “Per me non è importante chi gioca, siamo importanti tutti e i ragazzi lo sanno”, taglia corto. “Mancinelli, Rigirozzo, chiunque sia subentrato, Parrini, Lopetrone… tutti indistintamente sanno di essere fondamentali, a prescindere dai minuti in campo. Lo sono sempre stati. Questo è un aspetto che deve dare loro sicurezza ma anche responsabilità. Quando entri, non lo fai per compiacerti, ma per risolvere la contesa. Devono tenersi pronti. Far parte di una squadra importante come la nostra – e non lo dico in termini di classifica, ma di lavoro – fa sì che tutti spingano per alzare l’asticella in allenamento. Servono testa e mentalità, sempre”.

Il prossimo ostacolo si chiama Sabaudia, una delle poche squadre che è riuscita a fermare la Domotek nel girone di andata. “Arrivano due ex che hanno lasciato il cuore qui a Reggio Calabria, sarà una gara importantissima dal punto di vista motivazionale, perché dobbiamo ribaltare il risultato dell’andata. Ma ogni gara è importantissima e ha le sue difficoltà. A Campobasso non era scontato vincere, come non lo è stato in altre occasioni”.

Polimeni lancia anche uno sguardo al campionato, sottolineandone il valore e la competitività. “Sia noi che Castellana (seconda in classifica, ndr) stiamo facendo qualcosa di straordinario in un campionato super. Non so quanti negli anni passati potessero contare su un distacco così ridotto dalla terza. C’è l’intenzione di continuare. Non sarà mai facile, nulla è scontato, né in casa né fuori, a prescindere dalla caratura dell’avversario”.

E mentre l’ambiente già pensa alla Coppa Italia Del Monte ed alla sfida con Belluno, capolista dell’altro girone, Polimeni frena con decisione. “Fino a ieri c’era Campobasso, da domani mattina c’è Sabaudia. Non guardo oltre. Ci concentriamo sugli impegni settimanali. La prossima partita è sempre la più difficile. Non abbiamo né tempo né spazio per pensare a ciò che avverrà tra un mese. Ci saranno i tempi dovuti per preparare anche quegli eventuali match”.

La sensazione è che su questa vetta, la Domotek ci sia salita con il sudore e l’umiltà. E da lì non abbia alcuna intenzione di scendere. “Dobbiamo allenarci coi denti – conclude Polimeni – per avere più armi a disposizione nel fine settimana“.