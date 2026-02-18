Domotek Volley, Lazzaretto: “3 punti pesanti a Napoli, ora testa a Terni”

Una prova di forza, carattere e maturità. La Domotek Volley Reggio Calabria supera l’ostacolo Gaia Energy Napoli con un netto 3-1 e torna a casa con tre punti pesantissimi in ottica play-off ed in corsa consolidamento della vetta. A trascinare i reggini ci ha pensato Enrico Lazzaretto, schiacciatore e simbolo assoluto di questa squadra, eletto MVP della sfida. “Portiamo a casa altri tre punti fondamentali – esordisce Lazzaretto – e si entra nella fase più calda del campionato. Partiamo da Napoli, da questa sfida: non era affatto scontata, anzi. La classifica insegna che niente è regalato“.

La vittoria, però, ha un sapore speciale per come è maturata: “Napoli è una squadra ostica, e giocare in quel palazzetto, al Palasiani è complicato: è piccolo, tosto, difficile ambientarsi rispetto al nostro PalaCalafiore. Siamo stati bravi a vincerla 3-1, ma soprattutto a reagire dopo la sconfitta del terzo set. Nel quarto abbiamo dato una bella prova di forza. L’anno scorso insegnava che a Napoli tutto può succedere – confessa Lazzaretto – e ammetto che partivo con un brutto presentimento. Così è stata, ma oggi siamo stati più bravi noi“.

Con questo successo, la Domotek consolida il primato, ma Lazzaretto non vuole sentire discorsi di classifica troppo trionfalistici. “Il finale di regular season è durissimo. Abbiamo tre partite importanti contro squadre fortissime e siamo sopra di soli due punti. Non si possono fare passi falsi, o almeno dobbiamo provarci con tutte le nostre forze“.

Il primo di questi ostacoli si chiama Terni, attesa sabato alle ore 18:00 al PalaCalafiore in un anticipo dal forte sapore emotivo. Dopo aver accolto Soncini e Stufano nel turno scorso interno con Sabaudia, stavolta sotto le platee di casa ci sarà un altro grande ex: Antonio Picardo. “Abbracceremo un altro indimenticabile del mondo amaranto – sorride Lazzaretto –. Tonino è un ragazzo straordinario, che tutti abbiamo apprezzato. Tornerà in famiglia, come gli altri due ‘scappati di casa’( Scherza ndr), ma speriamo non faccia la partita della vita“.

Ma al di là dell’aspetto affettivo, la Ternana è un avversario temibile. “È una squadra imprevedibile – analizza lo schiacciatore – che si è rinforzata nelle ultime giornate con uno schiacciatore molto forte, bravo in tutti i fondamentali come Ciupa. Hanno preso consapevolezza, hanno tolto punti a Castellana Grotte e Gioia del Colle. Arriveranno qui col coltello tra i denti, agguerriti. Noi dovremo fare la miglior prestazione possibile“.

Infine, uno sguardo alla volata per il primo posto. “Il testa a testa è tosto – ammette Lazzaretto –. Siamo tutte belle squadre, ormai anche Gioia del Colle si è fatta sotto. Sarà una lotta bellissima e deciderà chi riuscirà a fare meglio in questo finale“.