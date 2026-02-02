Disabilità visiva, il “modello Calabria” fa scuola: traguardo raggiunto per i pluriminorati

Nessun’altra regione italiana dispone di uno strumento simile. La Legge 17/2019 della Regione Calabria non è solo un atto normativo, ma un impegno di civiltà che garantisce continuità e stabilità agli interventi per i non vedenti pluriminorati. Il sodalizio tra la Regione, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) ha permesso di penetrare nel cuore del disagio sociale, portando assistenza diretta nelle case dei cittadini. “Ecco perché questo tipo di progetti, questa Legge Regionale e la Calabria potrebbero essere considerate come capo fila per uno sviluppo nazionale”, sottolineano gli enti promotori, rivendicando il ruolo di avanguardia del territorio.

Capillarità e interventi su misura

Il progetto ha tradotto i principi legislativi in azioni concrete attraverso le cinque sedi territoriali UICI di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. La strategia ha puntato sulla personalizzazione: ogni attività è stata modellata sui bisogni specifici degli utenti e sul loro inquadramento clinico-sociale. Questo sforzo corale, che vede l’UICI Calabria e la IAPB Calabria come responsabili diretti dell’esecuzione, ha permesso di centrare tutti i target prefissati, garantendo risposte puntuali alle sfide poste dalle disabilità complesse.

Il seminario alla Cittadella Regionale

Le fasi operative e i risultati di questo percorso saranno il tema centrale del seminario ospitato nella “Sala Oro” della Cittadella Regionale, mercoledì 4 febbraio alle ore 10.00. Il Presidente regionale UICI e IAPB, Pietro Testa, illustrerà il bilancio delle attività insieme al consulente giuridico Annunziato Denisi e ai responsabili delle sedi provinciali. L’evento sancisce la chiusura di un ciclo ma apre, nelle intenzioni dei promotori, una nuova stagione di collaborazione con l’ente regionale.

