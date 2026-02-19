Dierre, Marcianò: “contro Giarre per continuare la corsa. Gallardo ci dà tante soluzioni”

Settimana importante in casa Dierre Basketball Reggio Calabria, reduce dal successo interno contro Cus Catania e proiettata verso il prossimo impegno casalingo, in programma domenica alle ore 16 contro Giarre. L’assistant coach Filippo Marcianò ha fatto il punto della situazione alla vigilia del match. “Stiamo meglio, ci stiamo riprendendo. Abbiamo avuto qualche problemino ma stiamo risolvendo in corsa. Non abbiamo gente ferma ai box, quindi siamo già un passo avanti“, esordisce Marcianò, che poi analizza la vittoria contro Catania: “rispecchia quello che ci eravamo detti. C’era curiosità di vederci in questa poule, visto che davano per scontato che il girone di là fosse molto più forte del nostro. Invece si sta rivelando equilibrato: Nova che vince a Catania, Svincolati vincono a Giarre, risultati che testimoniano che non era così sbilanciato come si voleva far credere. Cus Catania è una buona squadra, ma abbiamo dimostrato di essere un gradino sopra“.

Domani al PalaCalafiore arriva Giarre, formazione che annovera alcune vecchie conoscenze del basket reggino “mi aspetto una partita combattuta. Loro hanno sempre dimostrato di essere una buona squadra, che non si arrende mai. Noi vogliamo continuare la nostra corsa, dimostrare di valere anche un po’ di più di quello che stiamo dimostrando. Metteremo tutto quello che abbiamo per gestire la partita“.

Per larga parte del campionato la Dierre è stata prima nel girone Ovest. Ora la formula ha rimescolato le carte e i reggini si trovano in posizione di rincorsa: “siamo sfidanti, assolutamente. Abbiamo dimostrato di poterci giocare la partita con tutti.. Abbiamo dimostrato che, nonostante qualche regalo, possiamo recuperare e giocare alla pari fino alla fine. Le qualità le abbiamo, sta a noi non regalare niente a nessuno e prenderci quello che ci spetta“.

Infine, parole al miele per Lucas Gallardo, ultimo arrivato in casa Dierre: “ci dà la possibilità di ruotare su più ruoli e avere tante soluzioni di gioco. Ci toglie anche qualche problema di gestione dei falli. È un innesto assolutamente positivo, anche per come si è proposto alla squadra nello spogliatoio. La fame vien mangiando, dipende anche da noi fargliene venire un po’ di più“.

Appuntamento domenica alle 16 al PalaCalafiore per Dierre Reggio Calabria – Giarre.