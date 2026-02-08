Di riforma della Giustizia si discute anche a scuola: il confronto al Liceo “Zaleuco” di Locri

Accesa partecipazione degli studenti delle quinte classi del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino che, sabato 7 Febbraio, hanno organizzato, nell’Aula Magna “Costantino Dardi” del Liceo Scientifico Zaleuco, un dibattito sul tema “La Riforma della Giustizia”, alla presenza di avvocati e magistrati del territorio: Avv. Antonio Alvaro, Presidente della Camera Penale di Locri “G. Simonetta”; Avv. penalista Giuseppe Calderazzo; Dott.ssa Chiara Greco, sostituta procuratrice di Reggio Calabria; Dott. Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto della Direzione Antimafia di Reggio Calabria.

I relatori hanno spiegato ai ragazzi i punti chiave della “Riforma della giustizia”, la cosiddetta “Riforma Nordio” (Legge costituzionale del 30 Ottobre 2025), che punta a modificare l’ordinamento giudiziario separando le carriere di Giudici e Pubblici Ministeri. Ciò comporta che avranno percorsi formativi, concorsi e consigli superiori separati, per garantire maggiore imparzialità. La Riforma si innesta in un contesto più ampio di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, mirato a ridurre il carico arretrato dei tribunali. E’, inoltre, inserita dal PNRR tra le riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

Tra le misure riguardanti il sistema giustizia previste dal PNRR è previsto l’investimento in materia di procedure di assunzione per i tribunali civili e penali. L’obiettivo di questo investimento è agire a breve termine sui fattori organizzativi di modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e realizzando un cambiamento epocale grazie alle risorse straordinarie previste dal Piano. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto “Ufficio per il processo”, consiste nell’istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l’arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Questa misura dovrebbe migliorare inoltre la qualità dell’azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi.

A monitorare il tutto è prevista la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i Magistrati. Nel più ampio spirito democratico, hanno continuato i relatori, i cittadini saranno chiamati, attraverso un referendum, a confermare o bocciare la legge di riforma costituzionale. Il dibattito che ne è scaturito da parte degli studenti è stato edificante e arricchente, con interventi ben strutturati di cittadinanza attiva, un esclusivo banco di prova, che permetterà loro di diventare persone con un ruolo consapevole della situazione sociale nazionale, apportando il proprio contributo per il miglioramento della vita civile e democratica. Un plauso ai ragazzi e al loro impegno nel voler affrontare con eccellente maturità tematiche così forti dal punto di vista normativo, andando ad approfondire la nostra Costituzione e gli organi di governo nell’esercizio delle loro funzioni. “La vera pace non è soltanto l’assenza di tensione; è la presenza di giustizia”.