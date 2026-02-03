Demolito il Sacrario del 1908 a Palmi, ma è bufera: “siamo rammaricati, un luogo di memoria non si tocca senza spiegazioni”

Il Movimento FARO esprime “rammarico per la demolizione delle mura di cinta del Sacrario dove, all’interno del cimitero comunale di Palmi, riposano da oltre un secolo le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908 e che rappresenta un punto di memoria condivisa per l’intera comunità palmese. È da capire chi e perchè ha autorizzato simile intervento. Certamente, i Cittadini non possono condividere lo scempio di un luogo Sacro. Si tratta di un fatto che interpella il senso civico di tutti e richiede chiarezza Istituzionale”.

“In questo spirito, il Movimento FARO ritiene doveroso chiedere spiegazioni all’Amministrazione comunale. Vogliamo sapere quali siano le prevalenti motivazioni poste alla base della scelta di procedere alla demolizione e quale progetto o necessità abbia reso necessario l’intervento. Inoltre, è necessario che le Autorità chiariscano se siano state attivate le procedure previste per i manufatti di valore storico e memoriale e perché non sia stata data preventiva informazione alla Città che quel luogo custodisce in Memoria”.

“La nostra richiesta nasce esclusivamente dal rispetto dovuto a chi ha pagato con la vita la furia della natura e dalla convinzione che decisioni di tale rilevanza debbano essere accompagnate da trasparenza, comunicazione e condivisione. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con spirito costruttivo, nella certezza che la tutela della storia e dell’identità della nostra comunità sia un impegno comune, che unisce e non divide” si chiude la nota.