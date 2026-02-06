Decreto Sicurezza, Nordio: “norme che fermano violenti che mettono a rischio vita agenti non sono liberticide”

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene sul nuovo decreto Sicurezza e sulle accuse di aver varato norme 'liberticide'

Nordio riforma giustizia
Foto Ansa

Quello che abbiamo visto l’altro giorno ha accelerato o forse anche determinato una serie di norme che forse non sarebbero state fatte e che comunque saranno soggette al vaglio del Parlamento“. È quanto dichiarato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto sul tema del nuovo decreto Sicurezza durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani al Teatro Quirino a Roma riferendosi al pacchetto sicurezza.

Non sono norme liberticide – continua – ma norme che cercano limitare l’infiltrazione di soggetti armati e travisati che hanno portato nelle manifestazioni non solo disordini e devastazioni, ma che hanno anche messo a repentaglio servitori dello Stato“. A margine dell’evento, intervenuto sempre sulle norme approvate ieri, Nordio ha sottolineato che queste misure costituiranno una “certa deterrenza“.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia