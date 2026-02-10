Danni da ciclone Harry, l’appello di Denis Nesci: “Governo Meloni già in campo, ma l’Europa faccia la sua parte”

“Sono intervenuto in Aula a Strasburgo per richiamare con forza l’attenzione delle Istituzioni europee su una situazione che interpella direttamente le responsabilità dell’Unione europea”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia–ECR Denis Nesci, a margine del suo intervento in plenaria al Parlamento europeo sui gravi danni causati dagli eventi climatici estremi che hanno colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. “Parliamo di territori già segnati da fragilità strutturali, dove il maltempo ha compromesso infrastrutture strategiche, sistemi produttivi e coesione sociale. I danni, stimati in milioni di euro, non sono semplici cifre: significano imprese ferme, collegamenti interrotti, comunità isolate e prospettive di sviluppo messe seriamente a rischio”.

Nel suo intervento, Nesci ha posto un focus particolare sulla Calabria. “È una regione che ha dimostrato dignità e senso di responsabilità, ma che non può essere lasciata sola. La resilienza dei calabresi non deve diventare l’alibi per l’inerzia delle istituzioni europee: la dignità non può trasformarsi in rassegnazione”. L’eurodeputato di FdI ha quindi rivendicato con chiarezza l’azione del Governo italiano. “Il Governo guidato da Giorgia Meloni è già intervenuto con le prime misure concrete. Si sta adesso lavorando, con la stessa premier e il ministro Musumeci, ad un provvedimento interministeriale che preveda ulteriori risorse finanziarie per integrare e rafforzare quelle già stanziate, a conferma di un’attenzione reale e costante verso i territori colpiti”.

“Ora tocca all’Europa fare la propria parte – conclude Nesci – trasformando la solidarietà in strumenti operativi, risorse tempestive e una presenza concreta sui territori. La Calabria guarda a Bruxelles con fiducia: come Fratelli d’Italia chiediamo che questa fiducia venga ripagata con atti chiari e immediati, non con dichiarazioni di principio”.