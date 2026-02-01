Dalle lacrime di Armenise alla coreografia: tutte le FOTO di Reggina-Savoia

Sugli spalti, sicuramente, non una partita da Serie D. E neanche da Serie C. Sul campo, solo 1-1. Nessuno infelice, ma anche nessuno scontento, seppur la Reggina sia sempre costretta a rincorrere in classifica, mancando ancora un primo posto che in due anni e mezzo non ha mai centrato. Pari contro il Savoia, ma la gara ha fatto registrare anche altro. Prima della sfida, consegnata una maglia all’ex Armenise, commosso per l’occasione, come si può vedere dalle immagini a corredo. Subito dopo, coreografia della Curva Sud amaranto.