“Dalle idee al territorio”: a San Roberto un convegno su incentivi e finanziamenti per le nuove iniziative imprenditoriali

Sabato 14 febbraio, alle ore 16.30, presso il Salone Parrocchiale “D. Calarco” di San Roberto, si terrà il convegno dal titolo “Dalle idee al territorio – Incentivi e finanziamenti per nuove iniziative imprenditoriali”, promosso con il supporto di Fincalabra, del Consiglio regionale della Calabria, di Cambiamenti e di Yes I Start Up Calabria. L’incontro è rivolto alla cittadinanza, ai giovani, agli aspiranti imprenditori, ai professionisti e a tutti coloro che intendono avviare un’impresa o sviluppare un’idea progettuale, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulle principali misure di finanziamento, contributi e bandi attivi e di prossima apertura a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali.

Saranno approfonditi temi centrali per lo sviluppo economico locale

Nel corso del convegno saranno approfonditi temi centrali per lo sviluppo economico locale, quali il supporto alle nuove imprese, gli strumenti di finanza agevolata, le risorse territoriali e le opportunità dedicate in particolare ai giovani, alle start-up e ai progetti di innovazione. Interverranno come relatori il Dott. Giuseppe Roberto Vizzari, Componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra SpA, il Dott. Salvatore Scarano, Dottore Commercialista ed esperto in finanza agevolata, il Dott. Francesco Iannelli, Dottore Agronomo Forestale, esperto in programmazione e pianificazione territoriale e il Dott. Antonello Rispoli, Project Manager dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

L’iniziativa si propone come un momento di orientamento e accompagnamento, volto a trasformare le idee in progetti concreti e a rafforzare il legame tra sviluppo imprenditoriale e territorio, favorendo una crescita sostenibile e partecipata. La partecipazione è libera e rappresenta un’opportunità significativa per chi crede nell’innovazione, nel lavoro e nel futuro della Calabria.