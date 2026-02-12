Dalla Sila Greca a Roma per dire “no” al bullismo: studenti dell’I.C. Mandatoriccio protagonisti al convegno U.DI.CON.

“Non una semplice partecipazione, ma una presa di posizione educativa. Le seconde e le terze dell’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio hanno rappresentato il territorio al Settimo Convegno Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo promosso dall’Unione Difesa dei Consumatori (UDiCon), tenutosi martedì scorso (10 febbraio) nella Sala Tirreno della Regione Lazio. Un’esperienza che ha trasformato una giornata istituzionale in un laboratorio di consapevolezza civile, con studenti attenti, coinvolti e protagonisti del confronto”.

È quanto fa sapere Ferruccio Colamaria, presidente provinciale UdiCon, precisando che l’iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione promosso da U.Di.Con., che continua a investire sulla prevenzione come strumento prioritario di tutela. Ad accompagnare i giovani studenti in quella che è stata una vera e propria esperienza educativa i docenti Assunta Palermo, referente scolastico per il bullismo e cyberbullismo, Enzo Malizia, Rosangela D’Agostino e Luigi Bevacqua.

Colamaria: “lodevole l’impegno dell’istituto e della Dirigente Pacifico”

“Siamo felici – dice il Presidente – di aver avuto nell’IC Mandatoriccio un ottimo partner per questa nuova edizione dell’iniziativa. E questo grazie all’impegno lodevole dei docenti e della Dirigente Scolastica Mirella Pacifico, che ha accolto l’invito confermando l’attenzione costante dell’Istituto verso i temi della prevenzione e della responsabilità digitale. La partecipazione degli studenti non è stata simbolica perché i ragazzi hanno seguito i lavori con attenzione, annotando interventi e preparando domande da sottoporre ai relatori”.

Palermo: “testimonianza di Raffaele Capperi lezioni di vita per i ragazzi”

“Tra i momenti più significativi della giornata romana, la testimonianza di Raffaele Capperi, attivista sociale contro il bullismo, che ha suscitato forte coinvolgimento emotivo. È stata un’esperienza arricchente – sottolinea la professoressa Palermo – soprattutto per la testimonianza diretta e vicina ai ragazzi. I social possono diventare anche strumenti di riflessione. Gli studenti avevano block-notes pieni di domande; e questo dimostra curiosità e consapevolezza, e ci offre nuovi spunti per proseguire il lavoro in classe”.

Nel corso del convegno è emersa con chiarezza la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, soprattutto in ambito digitale. Il bullismo oggi non è solo fisico o verbale: si muove online, attraversa piattaforme social, incide sull’equilibrio emotivo degli adolescenti. Educare all’uso consapevole delle tecnologie significa ridurre il rischio di isolamento, esclusione e violenza.

Martina Donini in prima linea a sostegno dei giovani

Sicuramente determinante per la buona riuscita dell’iniziativa l’impegno della Presidente nazionale UDiCon Martina Donini che ha promosso anche quest’anno un momento di confronto che ha coinvolto istituzioni, forze dell’ordine, esperti e comunità scolastiche provenienti da diverse regioni. Una bella giornata di consapevolezza – conclude Colamaria – perché quando gli studenti ascoltano, prendono appunti e fanno domande, significa che la prevenzione sta funzionando. E che il dialogo può continuare oltre l’evento, dentro le aule e nelle comunità.